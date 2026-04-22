Benjamin Šeško obožuje Kmetijo: Jezen sem, če je ni na sporedu

Čeprav ima dneve zasedene s treningi, več večernih terminov pa namenjenih tekmam v raznih prvenstvih, si Benjamin Šeško zna vzeti tudi čas za počitek in regeneracijo. Svoje misli sprošča ob gledanju resničnostnih šovov, med katerimi je njegov najljubši prav Kmetija. Priljubljeni nogometaš je svojemu frizerju celo zaupal, da je zelo jezen, če oddaje kdaj ni na sporedu.

Benjamin Šeško trenutno igra za Manchester United. FOTO: AP

Angleški klub na družbenih omrežjih večkrat objavlja zanimive posnetke življenja svojih nogometašev izven zelenic, najbolj zanimivi pa so prav njihovi spontani pogovori pri frizerju.

Mladi športnik, ki trenutno igra za angleškega velikana Manchester United, je nedavno obiskal klubskega frizerja in mu zaupal nekaj skrivnosti o sebi. "Zvečer sem bil tako zelo jezen, ker mojega slovenskega tv šova ni bilo na televiziji. Zdaj so ga že večkrat prestavili. Kako slabo!" je potožil frizerju, ki ga je vprašal, za kateri šov gre. "Gre za Kmetijo. Tam so ljudje, ki nimajo nikakršnih izkušenj s kmetijo, a se poskušajo znajti. Tako smešno je. Tam je tudi veliko vplivnežev. Veliko je drame, zato je tako zanimivo. Tudi v preteklosti je že bil ta šov, a ni bil tako zanimiv," je povedal slovenski reprezentant. Na vprašanje, ali imamo v Sloveniji resničnostni šov Big Brother, pa je odgovoril, da smo ga včasih imeli, trenutno pa ne.

Poleg dejstva, da obožuje Kmetijo, je Benjamin med striženjem razkril tudi, da si s prijateljem in soigralcem Diegom Dalotom želi kdaj odigrati kakšno partijo kart ali zjutraj spiti kavo. Diego mu je razložil, da kart ne igra, ker ni več star 15 let. "Jaz te v intervjujih hvalim, da si neverjeten, ti pa me javno obtožuješ, da sem len in dolgočasen," mu je v šali očital soigralec, Šeško pa se je branil z besedami: "Nisem rekel, da je len, le, da je dolgočasen, ker noče igrati kart z mano."