Benjamin Šeško obožuje Kmetijo: Jezen sem, če je ni na sporedu

Čeprav ima dneve zasedene s treningi, več večernih terminov pa namenjenih tekmam v raznih prvenstvih, si Benjamin Šeško zna vzeti tudi čas za počitek in regeneracijo. Svoje misli sprošča ob gledanju resničnostnih šovov, med katerimi je njegov najljubši prav Kmetija. Priljubljeni nogometaš je svojemu frizerju celo zaupal, da je zelo jezen, če oddaje kdaj ni na sporedu.
Mladi športnik, ki trenutno igra za angleškega velikana Manchester United, je nedavno obiskal klubskega frizerja in mu zaupal nekaj skrivnosti o sebi. "Zvečer sem bil tako zelo jezen, ker mojega slovenskega tv šova ni bilo na televiziji. Zdaj so ga že večkrat prestavili. Kako slabo!" je potožil frizerju, ki ga je vprašal, za kateri šov gre. "Gre za Kmetijo. Tam so ljudje, ki nimajo nikakršnih izkušenj s kmetijo, a se poskušajo znajti. Tako smešno je. Tam je tudi veliko vplivnežev. Veliko je drame, zato je tako zanimivo. Tudi v preteklosti je že bil ta šov, a ni bil tako zanimiv," je povedal slovenski reprezentant. Na vprašanje, ali imamo v Sloveniji resničnostni šov Big Brother, pa je odgovoril, da smo ga včasih imeli, trenutno pa ne.
Poleg dejstva, da obožuje Kmetijo, je Benjamin med striženjem razkril tudi, da si s prijateljem in soigralcem Diegom Dalotom želi kdaj odigrati kakšno partijo kart ali zjutraj spiti kavo. Diego mu je razložil, da kart ne igra, ker ni več star 15 let. "Jaz te v intervjujih hvalim, da si neverjeten, ti pa me javno obtožuješ, da sem len in dolgočasen," mu je v šali očital soigralec, Šeško pa se je branil z besedami: "Nisem rekel, da je len, le, da je dolgočasen, ker noče igrati kart z mano."
Nogometaša se sicer veliko družita in se dobro poznata. Tako je denimo Dalot vedel, da Benjamin zjutraj opravi trening pilatesa, v šali pa ga je zatožil, da ga na kavo povabi samo ob 7.30 zjutraj, ko mora sam zbuditi hčerko in jo odpeljati v šolo. Po posnetku sodeč zvezdnika sicer skupaj hodita na kosila ter se dobro razumeta, saj sta se tekom snemanja večkrat poklicala kar s prijateljskim vzdevkom, sicer priljubljenim med Balkanci: "Brate."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.