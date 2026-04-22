Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Benjamin Šeško obožuje Kmetijo: Jezen sem, če je ni na sporedu

Manchester , 22. 04. 2026 09.59 pred 39 minutami 2 min branja 9

Avtor:
K.A.
benjamin šeško

Benjamin Šeško je eden najbolj priljubljenih slovenskih nogometašev. Zvezdnik, ki trenutno igra za angleškega prvaka Manchester United, kljub življenju v tujini ne pozabi na svojo domovino. Tudi stik s slovenščino ohranja na zelo zanimiv način. Svojemu klubskemu frizerju je namreč razkril, da redno spremlja naš resničnostni šov Kmetija in da je prav jezen, če oddaje kdaj ni na sporedu.

Čeprav ima dneve zasedene s treningi, več večernih terminov pa namenjenih tekmam v raznih prvenstvih, si Benjamin Šeško zna vzeti tudi čas za počitek in regeneracijo. Svoje misli sprošča ob gledanju resničnostnih šovov, med katerimi je njegov najljubši prav Kmetija. Priljubljeni nogometaš je svojemu frizerju celo zaupal, da je zelo jezen, če oddaje kdaj ni na sporedu.

Benjamin Šeško trenutno igra za Manchester United.
FOTO: AP
Angleški klub na družbenih omrežjih večkrat objavlja zanimive posnetke življenja svojih nogometašev izven zelenic, najbolj zanimivi pa so prav njihovi spontani pogovori pri frizerju. 

Mladi športnik, ki trenutno igra za angleškega velikana Manchester United, je nedavno obiskal klubskega frizerja in mu zaupal nekaj skrivnosti o sebi. "Zvečer sem bil tako zelo jezen, ker mojega slovenskega tv šova ni bilo na televiziji. Zdaj so ga že večkrat prestavili. Kako slabo!" je potožil frizerju, ki ga je vprašal, za kateri šov gre. "Gre za Kmetijo. Tam so ljudje, ki nimajo nikakršnih izkušenj s kmetijo, a se poskušajo znajti. Tako smešno je. Tam je tudi veliko vplivnežev. Veliko je drame, zato je tako zanimivo. Tudi v preteklosti je že bil ta šov, a ni bil tako zanimiv," je povedal slovenski reprezentant. Na vprašanje, ali imamo v Sloveniji resničnostni šov Big Brother, pa je odgovoril, da smo ga včasih imeli, trenutno pa ne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg dejstva, da obožuje Kmetijo, je Benjamin med striženjem razkril tudi, da si s prijateljem in soigralcem Diegom Dalotom želi kdaj odigrati kakšno partijo kart ali zjutraj spiti kavo. Diego mu je razložil, da kart ne igra, ker ni več star 15 let. "Jaz te v intervjujih hvalim, da si neverjeten, ti pa me javno obtožuješ, da sem len in dolgočasen," mu je v šali očital soigralec, Šeško pa se je branil z besedami: "Nisem rekel, da je len, le, da je dolgočasen, ker noče igrati kart z mano."

Nogometaša se sicer veliko družita in se dobro poznata. Tako je denimo Dalot vedel, da Benjamin zjutraj opravi trening pilatesa, v šali pa ga je zatožil, da ga na kavo povabi samo ob 7.30 zjutraj, ko mora sam zbuditi hčerko in jo odpeljati v šolo. Po posnetku sodeč zvezdnika sicer skupaj hodita na kosila ter se dobro razumeta, saj sta se tekom snemanja večkrat poklicala kar s prijateljskim vzdevkom, sicer priljubljenim med Balkanci: "Brate."

benjamin šeško kmetija tv oddaja manchester united nogomet resničnostni šov pop tv

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rudar1
22. 04. 2026 10.38
To vse pove o njegovem IQ. Enako velja za vse gledalce tega zrežiranega showa za neumne
Odgovori
0 0
Roadkill
22. 04. 2026 10.27
Če je dober fuzbaler še ne pomeni da ima okus
Odgovori
+2
2 0
PoldeVeliki
22. 04. 2026 10.26
Kmetija je trapasta ampak zabavno trapasta. Gledam.
Odgovori
0 0
huperz
22. 04. 2026 10.25
Ti BigBen rajš se za fuzbal brigaj ker si profi, ne pa to amatersko kmetijo
Odgovori
+3
3 0
Kaimlplut
22. 04. 2026 10.19
prvaka .....??????? kdaj so bli
Odgovori
+2
2 0
Kimberley Echo
22. 04. 2026 10.18
Vsak pač rad gleda tisto, kar možgani lahko zabeležijo in analizirajo.
Odgovori
+3
3 0
rogla
22. 04. 2026 10.14
Šeško, si pri sebi?
Odgovori
+4
4 0
osiveli_ritmični_gimnastik
22. 04. 2026 10.08
a mu je všeč feggi Mikić a
Odgovori
+5
5 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664