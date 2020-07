Bepop Ladies uživajo poletje: 'Mož se heca, da je v Zrćah več bankomatov kot ljudi'

Dekleta skupine Bepop Ladies so ob začetku poletja svoje oboževalce in oboževalke presenetila s popolnoma svežo pesmijo. A kdor trdo dela, si zasluži tudi odmor. Zato so nekatere članice skupine že bile na dopustu, nekatere pa to veselje še čaka.

icon-expand Bepop Ladies FOTO: Marko Delbello Ocepek

Alenka je bila med dekleti prva, ki si je privoščila oddih. Z družino se je odpravila na hrvaški otok Pag. Pevka je sicer članica kar dveh skupin – Bepop Ladies in Sopranos, a je vseeno našla čas, da se je z možem in hčerkama odpravila na lepše. Prebivali so v umirjenem delu otroka, a kot je Alenka povedala za 24ur.com, se pozna, da je svetu zavladala epidemija in da ni gneče, kot so je sicer vajeni. "Moj mož Primož se je celo pošalil, ko se je sprehodil skozi Zrće, da je tam več bankomatov kot ljudi,"je povedala in dodala, da skušajo uživati v družinskem oddihu, kolikor je to le mogoče. "Vsekakor je bilo čutiti paniko med ljudmi, vseskozi smo tudi spremljali stanje na Hrvaškem in v Sloveniji. Celotna situacija je resna, a če si pameten in razmišljaš (kjerkoli že), bo vse okej."Dodala je še, da jo zelo moti panika med ljudmi in da se nekateri ne zavedajo, da je dopust namenjen oddihu in umiku od stresa. "Nam sta iskreno dovolj morje in dobra hrana, gneči in druženju smo se letos izogibali."

Tinkara, ki smo jo lahko spremljali tudi v lanski sezoni šovaZvezde plešejo, pa je trenutno na morju skupaj z možem in tremi hčerkami. Kot je povedala, se na dopustu s tremi otroki le redko počiva in so vedno aktivni: "Večino časa smo seveda v vodi, radi se vozimo s supom, si podajamo žogo, punce nabirajo kamenčke, školjke ... Kamne potem pobarvajo, pred prikolico rade tudi rišejo. Zdaj so že večje in lahko tudi berem knjige, kar mi je v veliko veselje. Luštno se imamo in vsako leto komaj čakamo poletje." Pevka, ki bo septembra praznovala 40. rojstni dan, se že pripravlja na novo okroglo številko. "Nekaj priprav je že, nekaj dela pa me še čaka," je povedala za naš medij in dodala, da uživa v svojem življenju in v svoji starosti. Ponosna je sama nase, saj je ustvarila veliko, poleg tega pa ima še kar nekaj načrtov za prihodnost. Trenutno pa je najbolj pomemben oddih od napornega vsakdana in stresa. Zato je vesela, da je lahko na morju, v kampu, ki ga obiskujejo vsako leto. "Letos so malo drugačne razmere zaradi vsakdanje nevednosti, kako bo naslednji dan glede meje, a smo pozitivni in vemo, da bo vse okej," je še dodala Tinkara.

In Ana? Njo pa dopust še čaka, in kot je povedala, je zaradi trenutnih okoliščin to še pod velikim vprašajem. "Želje so velike, realnost pa malo manj. Če bo vse posreči, bomo avgustom spet začeli snemati Delovno akcijo, takrat sem sicer načrtovala 14 dni oddiha, a ga verjetno ne bom imela. Zato smo se odločili, da bomo izkoristili podaljšane vikende v juliju. Izkoristili pa jih bomo za raziskovanje naše lepe Slovenije," je povedala za naš portal pevka in voditeljica ter dodala, da ji je poletje sicer všeč, da pa ni ljubiteljica prehude vročine. "Tako da se lahko normalno diha, da lahko kaj počneš. Po navadi smo prve dneve dopusta zelo ležerni in se nam nič ne da. Potrebujemo nekaj časa, da odklopimo možgane in da se telo malo regenerira. Potem pa meni hitro postane dolgčas, zato imam zelo rada aktivne počitnice. Športno-kulturno aktivne. Če je še kak glasbeni festival, sem sploh najbolj srečna." (smeh)