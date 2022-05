V petek bomo lahko v Cvetličarni znova zaploskali bepopkam, Sebastianu in skupini Game Over. Po 20 letih bomo lahko pod istim odrom prepevali legendarne hite Odpelji me, Ubila si del mene in Hočem to nazaj. Naš novinar Aleksander Pozvek zlatih let, ko so polnili koncertne odre po Sloveniji, ni doživel, ker je bil še premlad. Je pa zato pomagal pri pripravi njihovega petkovega koncerta. Poglejmo, kako je bilo.