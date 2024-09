Bepopovka Alenka Husić z novo pesmijo stopila na samostojno pot

Pevka Alenka Husić, članica skupin Bepop in Sopranos, se s pesmijo Ljubezen greje me prvič predstavlja v formatu samostojne pevke. Za to priložnost je izbrala intimno in iskreno balado, v kateri zažari njen močan vokal. Balado je pomagala ustvariti izkušena glasbenica Neisha, poleg nje pa so pri spremljevalnih vokalih pomagale tudi prekaljene vokalistke Andreja Sonc, Iris Ošlaj ter Maja Založnik. V videospotu, ki je nastal v slikoviti dolini reke Kolpe, je nastopila tudi Alenkina hči.

Alenka Husić je od nekdaj zvesta članica glasbenih skupin Bepop in Sopranos, zato se ni nikoli lotila solo projektov. V njej pa je kljub temu že nekaj časa gorela želja po lastnem glasbenem izražanju. Nikoli ni prišel pravi trenutek ali prava pesem. Do zdaj. "Moja nova pesem Ljubezen greje me ni nastala zaradi plana po morebitni solo karieri, ampak gre za pesem, ki govori čez kaj sem šla, da sem si upala in kje v tem trenutku sem pomirjena, razbremenjena. Ne bom skrivala želje po akustičnem ustvarjanju, tudi nastopa s simfoničnim orkestrom se ne bi branila," je povedala Alenka, ki obožuje plesno glasbo. S to pesmijo se je pokazala v povsem drugačni luči, bolj intimni in iskreni, kot še nikoli doslej. Z balado je stopila izven okvirjev in pokazala svoj mogočen vokal."Zase sicer rada rečem, da sem ustvarjena za zabavno, energično, plesno glasbo, po drugi strani pa sem po duši popevkarica, ki obožuje večne klasike od Marjane Deržaj, Majde Sepe, Ditke Haberl, ... V meni je bila vselej želja, da bi se prijavila na slovensko popevko, ki je letos žal ne bo. Vendar smo se vseeno odločili, da pesem pošljemo v svet," je pojasnila svojo odločitev.

Alenka Husić

Proti koncu lanskega leta je Alenki njena sočlanica skupine Sopranos Iris Ošlaj sporočila, da ima zanjo pesem, ki bi bila primerna za festival. "Spomnim se trenutka, ko me je vprašala: 'O čem bi rada govorila v pesmi, kakšno sporočilo bi rada predala naprej?' Kot iz topa sem izstrelila, da želim peti o tem, da si moraš upati v življenju, da moraš odpreti tista vrata, ki so se ti zdela nedosegljiva ali celo zaklenjena." Zadnja leta je bila preobremenjena, na pragu izgorelosti, hitela je iz obveznosti v obveznost. "Ker sem naučena, da se je v življenju treba držati fiksnih stvari (redna služba), sem seveda opravljala vse povprek: služba, dve glasbeni skupini, družina ... Vselej sem poslušala komentarje v stilu 'razbremeni se, pusti službo, nehaj peti ...' in recimo, da sem odrezala tisto, kar mi je bilo vselej sveto – poslovila sem se od sodelavcev in dala odpoved v službi. Ker če se česa zavedam je, da se glasbi tako zlahka, pa verjemite tudi odpoved v službi ni bila lahka, ne bi mogla odpovedati. Tukaj je tisto žensko razmišljanje, ali pa samo moje, da smo ženske neustavljive, vse zmoremo ... Po drugi strani pa sem se skoraj zgrozila, ko so mi ljudje govorili 'kako ti vse to zmoreš, ti si neustavljiva, ti si carica', medtem ko sem v sebi vselej vedela, da na tak način, v takšnem tempu to več ne bo šlo in da si želim biti več doma, več z družino."

Pesem Ljubezen greje me ji je bila pisana na kožo. Pravi, da se lahko ravno zaradi močne tematike in osebne izpovedi marsikdo najde v besedilu. "Mogoče poslušalec/-ka dobi tudi sam motivacijo, da končno nekaj ukrene. Vselej pozabljamo, da imamo samo eno življenje, zato ga dajmo maksimalno izkoristiti. Ljubezen me greje, ko sem obdana z družno in z ljudmi, ki mi ogromno pomenijo, me bodrijo in polnijo z energijo. Ker ko so baterije napolnjene, lahko vse dobro, kar je v tebi, podeliš dalje," je dejala pevka, ki se je spominjala trenutka, ko so jo med prvim poslušanjem pesmi prevzela čustva. "Spomnim se dneva, ko mi je Iris poslala demo posnetek pesmi in kako so mi tekle solze po licih. Tako močno sem začutila vsako besedo v pesmi in si rekla, da si boljše pesmi zase ne bi mogla predstavljati." V spominu je Alenki še posebej ostalo snemalno popoldne pri Neži Buh – Neishi. Z Neisho sta se poznali le bežno, saj pred tem nista nikoli ustvarjali skupaj. "Za Neisho sem sicer že prej vedela, da res obvlada, sedaj pa res lahko trdim, da je Virtuozinja z veliko začetnico. Instrumental je vedno znova dograjevala, dodajala nove linije ... in tako smo se iz planiranih dveh ur v studiu zadržale vsaj pet ur. Skratka prezabavno je bilo."

Letos je Alenka posnela že tri videospote.

Snemanje videospotov je pogosto nepredvidljivo, še posebej, ko snemanja potekajo na prostem, v naravi. Nikoli ne veš, s kakšnimi izzivi se boš moral soočiti – od vremenskih neprilik do nepričakovanih obiskovalcev. Alenka je na svoji koži občutila prav to. "Ko sem po celodnevnem snemanju prišla zvečer domov, sem se nagradila s hladno pijačo in se zazrla v noge. Rekla sem si: 'Od kdaj imam toliko lepotnih pik.' Izkazalo se je, da so bili to klopi, sicer zelo majhni. Odstranila sem jih vsaj 30."

Alenka Husić in Iris Ošlaj