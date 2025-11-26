Svetli način
'Berimo več knjig in ne začenjajmo vojn'

Ljubljana, 26. 11. 2025 12.02 | Posodobljeno pred 55 minutami

Anastasija Jović
Ko stopimo na knjižni sejem, vidimo, da je knjiga še vedno živa, javna stvar. Pa ima v poplavi digitalnih vsebin še vedno družbeni vpliv? Če sodimo po letošnjem knjižnem sejmu – vsekakor. Poleg knjig tudi številne razstave, predstavitve knjig in pogovori z avtorji in avtoricami. Med njimi s profesorjem kulturologije, ki je zastavil vprašanje: ali lahko umetnost reši svet?

Mitja Velikonja, profesor kulturologije, je prepričan: "Jaz mislim, da umetnost ne more rešiti sveta, lahko pa nam pomaga poiskati načine, da ta svet naredimo boljši, humanejši in pravičnejši." Pisateljica Liu Zakrajšek pa je dodala: "Umetnost nam lahko pomaga razmišljati o svetu drugače in odkrivati nove perspektive. O vsem tem bova z gospodom Velikonjo tudi debatirala v sklopu knjižnega sejma."

Ko govorimo o reševanju sveta, nam na misel najprej pridejo velika dejanja in tektonski premiki, a: "Jaz ne verjamem v velike zgodbe – od velikih revolucij do velikih umetnosti. Verjamem v male korake ljudi, ki nimajo niti priznanja za to, le oni lahko naredijo spremembo. In te spremembe so lahko s pomočjo umetnosti in znanosti temeljite," je povedal Velikonja.

Knjige, pisanje, knjižni klubi, pogovori in druženje – tudi to so majhni koraki za dosego velikih ciljev. Letos na knjižnem sejmu: "Dobro knjigo začnemo razumeti takrat, ko se konča. Podobno kot film, podobno kot predavanje. Na osnovi tega, kar smo videli, slišali in doživeli, ustvarimo lastno zgodbo. Berimo več knjig in ne začenjajmo vojn," je pojasnil Velikonja, Liu Zakrajšek pa dodala: "Ko se pogovarjamo o knjigah, se pogovarjamo tudi o nas, naših življenjih in čustvih. Dobre knjige vedno govorijo o naših življenjih, izkušnjah in sobivanju."

Če se torej vrnemo k vprašanju, ali lahko umetnost reši svet – lahko, s pomočjo vsakega posameznika, ki jo uporabi za ustvarjanje lepšega sveta.

sinjebradec
26. 11. 2025 12.57
berite "Nezaželeni mir" (Leonard C. Lewin) !knjiga katera piše o militantnem kapitalizmu kateremu je vojno dobičkarstvo na prvem mestu pri ustvarjanju dobičkov !
ODGOVORI
0 0
Agartha enjoyer
26. 11. 2025 12.39
+2
Vsi vojni zločinci so brali veliko knjig.
ODGOVORI
2 0
bb5a
26. 11. 2025 12.14
+1
Lih FDVjevce sprašujete o vojni, ki podpirajo Hamas terorizem in financiranje Ukrajine...
ODGOVORI
2 1
