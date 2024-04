Bette Davis in Joan Crawford v slovenski različici: Ženske nismo rivalke

Eno največjih rivalstev dveh velikih zvezd starega Hollywooda so v nedeljo premierno prikazali na odru Cankarjevega doma. Zvezdnici Bette Davis in Joan Crawford sta vse življenje hrepeneli po tistem, kar je imela druga, zato sta se na snemanju filma Baby Jane leta 1962 le stežka zadrževali, da si nista skočili v lase. V njune čevlje sta stopili Nataša Barbara Gračner in Jana Zupančič.