Bine Volčič: Chefi smo postali rock zvezde

Začelo se je z oddajo Gostilna išče šefa , od takrat pa je POP TV še z oddajami kot so MasterChef Slovenija in Mali šef Slovenije pomagal dvigniti raven gastronomije na zavidljivo raven, poklic kuharja je zopet postal zelo zaželen in spoštovan.

"Se mi zdi, da se je od takrat naprej dvignila popularnost, zdaj smo chefi postali rock zvezde, ki se oblačimo v belo srajčko in črne reklce," je povedal član JRE akademije Bine Volčič. "Jaz se spomnim 15, 20 let nazaj, preden se je vse to skupaj začelo, je redko kdo želel biti kuhar," je dejal sodnik oddaje Mali šef Slovenije in član JRE akademije Jorg Zupan.

"Ko sem jaz bil mlad, je bilo biti kuhar zelo nizko na lestvici zaželenosti poklicev, zdaj pa je to enakovreden poklic marsikateremu drugemu. Zaradi tega MasterChef in take oddaje zelo dobro prispevajo k temu. Mladi zelo radi to gledajo, potem tudi malo starejši to gledajo in se učijo, predvsem pa naš poklic pridobiva na veljavi," je povedal član JRE akademije Marko Pavčnik.

"Mislim da zelo, da vplivajo na to, da vidijo, da je lahko tudi en poklic, ki je v bistvu težek, obrtniški – nekaj, kar delamo z rokami, je namreč vedno težko – lahko na koncu lep poklic, da ustvarjamo lepe krožnike, da osrečujemo ljudi, to je v bistvu naše poslanstvo. Vi to na vaši televiziji definitivno prikažete v najlepši luči," je povedal predsednik akademije JRE Gregor Repovž.

Zato so danes tudi otroci že pravi kuharski mojstri, in nič bolj ne poboža velike kuharske duše. "Res mi srce zaigra takrat, ko vidim to strast v otrocih, kako se lotijo tega in kako jim to potem uspe in so sami nase ponosni," je dodal Zupan.