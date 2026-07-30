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Domača scena

Bine Volčič: Jurij Zrnec me je pri rokovanju z noži popolnoma navdušil

Ljubljana, 30. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
bine volčič, jurij zrnec

Ste se tudi vi med gledanjem serije Ja, Chef! občasno sprehodili do hladilnika, saj vas je ob ogledu slastnih jedi izpod rok kuharjev zagrabila lakota? No, za vse te krožnike, ki v resnici niso bili vsi sestavljeni iz prave hrane, je na snemalnem setu skrbel naš kuharski mojster Bine Volčič. Kaj je bilo zanj največji izziv in kako se je znašel v eni od epizodnih vlog?

Zdaj si na vrsti ti. Vse sezone priljubljene serije Ja, Chef! si lahko ogledate na VOYO. 

Med ogledom serije Ja, Chef! vam je v želodcu zagotovo kdaj zakrulilo, saj so natakarji iz kuhinje odnašali izjemno lične in na prvi pogled zelo slastne krožnike. Da so bili videti kot iz prave profesionalne kuhinje, kot je kuhinja chefa Ljubomirja Bohinca tudi bila, pa je skrbel eden naših najboljših kuharskih mojstrov Bine Volčič.

'Bilo je zelo drugače kot v pravi kuhinji'

Bine je imel pri seriji Ja, Chef! zelo pomembno vlogo, še preden so se prižgale kamere. "Še preden smo začeli snemati, je bila moja naloga, da sem igralce naučil, kako se gibati po kuhinji, kako se drži nože, kako čebulo, ko jo sekljaš, da niso izpadli amatersko. Tukaj je bilo nekaj dela. Pa tudi o kuharski komunikaciji sem jim malo povedal," je povedal naš kuharski mojster, ki je bil zadolžen tudi, da je pripravil vse krožnike, ki so jih v kuhinji Ljuba Bohinca nato postregli gostom. "Tega nisem delal sam, z mano sta to pripravljala še dva fanta. Je bilo pa to zelo drugače kot v pravi kuhinji," je priznal.

Jurij Zrnec in Bine Volčič med snemanjem serije Ja, Chef!
Jurij Zrnec in Bine Volčič med snemanjem serije Ja, Chef!
FOTO: POP TV

'Rad bi se preizkusil tudi v kakšni drugi vlogi'

Nekdanji sodnik našega šova MasterChef Slovenija pa ni bil zadolžen le za to, da so si gledalci oblizovali prste, temveč se je v seriji preizkusil celo kot igralec. "Nisem kaj dosti igral, sem bil kar vstavljen notri. Mi smo bili tam ekipa, razumeli smo se vsi med sabo in namesto, da bi iskali igralca za to vlogo, so rekli, naj bom to jaz," je povedal in dodal, da ni prepričan, ali mu je bilo lažje, ker je igral kuharskega chefa, kot če bi igral nekoga drugega. "To sem se spraševal tudi sam in rad bi se preizkusil tudi v kakšni drugi vlogi, ker se mi zdi, da mi je bilo kar preveč pisano na kožo," je razkril.

Bine v vlogi francoskega chefa v seriji Ja, Chef!
Bine v vlogi francoskega chefa v seriji Ja, Chef!
FOTO: POP TV

'Serija Ja, Chef! je bila zame zelo poučna'

Ob spominih na snemanje se Bine velikokrat nasmehne, saj mu je celotna izkušnja ostala v zelo lepem spominu. Vse skupaj pa mu je bilo tudi zelo poučno. "To je bila neka čisto nova zgodba v kuharski veji in jaz se želim učiti čim več različnih stvari. To je bila ena taka smer, za katero dam lahko kljukico in rečem, da tudi takšno kulinariko zdaj znam," je vesel chef, ki je obenem priznal, da je pomembno pri takem delu razumeti televizijo, kamero in proces snemanja. "To je eno veliko znanje, ki ga imaš lahko v življenju," je še dodal za konec.

Naš kuharski mojster se je pri snemanju tudi sam veliko naučil.
Naš kuharski mojster se je pri snemanju tudi sam veliko naučil.
FOTO: POP TV

Kako je bil videti njegov dan na snemanju, kdaj je moral tudi sam vskočiti za kuhinjski pult in koliko nasvetov je od njega potreboval Jurij Zrnec? Koliko Ljubomirja Bohinca je v njem in ali bi mu bilo žal, če ne bi sodeloval pri tej seriji, je zaupal v zgornjem pogovoru.

Kuhinja šefa Ljubomirja Bohinca počasi zapira svoja vrata, saj je prav danes na VOYO prišel še zadnji, 120. del, ene naših najbolj priljubljenih serij. A zabavne prigode naših 'šalabajzerjev' še dolgo ne bodo odšle iz naših domov. Poletje je idealen čas, da si pogledaš vse sezone še enkrat. Odloži načrte in si privošči Ja, Chef! večer. Zdaj si na vrsti ti.

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