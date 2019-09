Bine Volčič kuhal med ruševinami gradu: To je čista romantika

Skrivna večerja je prava kulinarična atrakcija, saj gostje nikoli ne vedo, kje bodo jedli, kuharji pa ne, kje bodo kuhali. Tokrat je bila neznana lokacija Grajska štala ob ruševinah gradu Haasberg, kjer je kuhalnico vihtel kuharski mojster in sodnik kuharskega šova MasterChef Slovenija Bine Volčič, ki nam je zaupal svojo najbolj skrivno večerjo.

Ljudje smo lačni novosti in nečesa drugačnega. Čeprav smo vajeni hoditi v restavracije, se je v zadnjem času povečala ponudba zanimivih lokacij za večerjo. Med drugim si lahko gurmani privoščijo večerjo na zajli, v zraku - na primer 30 metrov nad tlemi, v rudniku, na voljo pa so tudi večerje na nenavadnih lokacijah, ki jih najdemo pod imenom Skrivne večerje.Gre za vznemirljivo kulinarično dogodivščino, pri kateri gostje za lokacijo večerje izvedo tri ure pred začetkom.

FOTO: David Lotrič Banović

Goste nedavneSkrivne večerje je ob ruševinah gradu Haasberg razvajal kuharski mojster in eden od sodniške trojice kuharskega šova MasterChef Slovenija,Bine Volčič. V romantičnem ambientu in na prekrasni lokaciji je zbrane goste, predvsem njihove brbončice, razvajal z odlično hrano. Bine je za Skrivno večerjo prvič kuhal v Križevniški cerkvi, zato je bila zanj to druga izkušnja. "Tole tukaj je pornič, čista romantika. Za tokratni meni se nisem toliko posvečal tradiciji tega kraja, ampak lokaciji. Tukaj smo praktično sredi divjine, za obzidji. Beseda divje mi hitro nekaj pove in da neko usmeritev, tako da bo veliko divjega v tem meniju," pove Bine, ki se je priprave ene jedi še posebej veselil.

Kuharski mojster Bine Volčič je gostom ponudil pravo kulinarično doživetje. FOTO: David Lotrič Banović

"Gostom sem želel ponuditi jelenovo srce z gozdnimi zelišči in črnim ribezom. To je bil najbolj divji del večera, ki je bil za moj okus tudi najbolj okusen in se že veselim reakcij ljudi." Takšni kulinarični dogodki zahtevajo tudi posebne izzive in iznajdljivost. Kuharski mojster Bine nam je zaupal, da ima ustvarjanje v mobilni kuhinji poseben čar. "Danes imam to čast, da lahko delam v eni lepših kuhinj, v katerih sem kadar koli kuhal ali jih imel – v tovornjaku, ki se je pripeljal na eno lepših lokacij v Sloveniji. Kuhati zunaj, v naravi, kaj si želiš še lepšega. Se pa včasih tudi zgodi, da pozabiš kaj ključnega, matična kuhinja pa je recimo 30 kilometrov stran in potem je na vrsti improvizacija (nasmeh)," odkrito prizna.

Najprej je bila na vrsti dobrodošlica, ki ji je sledil štiri hodni menu. FOTO: David Lotrič Banović

Najbolj divja hrana se seveda jé v divjini in tega se dobro zaveda tudi Bine, ki pa sam ni še imel priložnosti, da bi se kot gost udeležil skrivne večerje. "S prijateljem greva vsako leto za dva ali tri dni v divjino, praktično brez hrane, brez vsega in kar ujameva, to imava tudi za večerjo. Lahko rečem, da je to najbolj divja in skrivna večerja, kar sem jih imel."

Bine je gostom postregel svoj prvi pršut. FOTO: David Lotrič Banović

Bine postregel svoj prvi pršut Kot se za dobrega gostitelja spodobi, je Bine najprej poskrbel za dobrodošlico – prigrizek in domači pršut, ki ga je pospremila penina. Ob rezanju slastnega pršuta pa je zbranim zaupal tudi zgodbo, ki se skriva za njim. Prašiča je kupil leta 2016 in ga poimenoval Piko. Kot je dejal, je Piko svoje življenje dal za lepo in čudovito meso. Njegovi zadnji nogi je namreč dal sušit v Brda in dve leti je bilo meso na vetru. Pred dnevi pa je bilo le nared za degustacijo in Bine je ponosno zarezal v svoj prvi pršut.