Bizovičar: Kolk'r kapljic dobi na abrahamu drugačen pomen

Lado Bizovičar, voditelj, igralec in žirant šova Slovenija ima talent, je pripravil novo glasbeno komedijo, pri kateri bodo trenirale smejalne mišice obiskovalcev v dvorani. Lada smo ujeli tik pred eno od decembrskih predstav in zaupal nam je, kaj želi z njo sporočiti.

Vsaka priložnost je prava za ogled glasbene komedije Predstava za vsako priložnost. FOTO: Organizator

Lado Bizovičarne potrebuje posebne predstavitve, saj je eden najbolj zabavnih in ustvarjalnih Slovencev, ki se že vsaj četrt stoletja razdaja na glasbenih in gledaliških odrih, kot voditelj in žirant udarnih televizijskih šovov (Slovenija ima talentin Zvezde plešejo), v prostem času pa je tudi sin, oče, partner, prijatelj ... Ker se Ladone more upreti priložnosti, da bi proslavil tako pomembne dogodke in ker zelo rad govori, nam bo v svoji novi predstavi povedal vse, kar ve, pa tudi vse, česar ne ve o veselju, sreči, ljubljanskih ženinih, modernih otroških imenih, fankliščinah, seksu po tridesetem in nasilnih cvetličarjih.

Lado Bizovičar in Gašper Konec FOTO: Organizator

V družbi čisto pravega glasbenika bo Lado poskušal odgovoriti na težka vprašanja, kot so ''kaj je najslabše darilo na svetu'', ''kaj imajo čaplje z vzgojo otrok'' ter ''koliko kitic ima pesem Kolk'r kapljic?'' Zakaj in kaj je z njim narobe si lahko ogledate v novi predstavi druščine, ki je ustvarila uspešnico Slovenska muska od A do Ž, Jureta Karasa, Gašperja Konca in Lada Bizovičarja. V videu si poglejte, kaj so nam iz prve roke ustvarjalci zaupali o novi glasbeni komediji in zakaj pesem Kolk'r kapljic na praznovanju abrahama dobi drugačen pomen.

Jure Karas je v zadnjem desetletju kot scenarist, režiser in mali stric iz ozadja podpisal mnoge komične gledališke in TV hite. Z Ladom sta soustvarila serijo TV-oddaj Na žaru, predstave Kokokomedija, Slovenska literatura in Slovenska muska od A do Ž. V prostem času trenira pikado, met kladiva in prvo pomoč. Da se bo ta praznična povorka res dobro držala podlage ob divjanju s praznovanja na praznovanje, bo poskrbel Gašper Konec, skladatelj, profesor klavirja, prejemnik študentske Prešernove nagrade, stalni član spremljevalne skupine Jana Plestenjaka, muzikalov Mamma Mia in Briljantina, ter gostujoči član benda Vlada Kreslina. Z Ladom je že zaigral v predstaviSlovenska muska od A do Ž, ki je doživela več kot 250 ponovitev.