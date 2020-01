Bizovičarjeva Anela objavila fotografije z eksotičnih počitnic

Priljubljeni voditelj in igralec Lado Bizovičar, ki smo ga lani lahko spremljali v vlogi žiranta šova Zvezde plešejo, je novo leto začel s potovanjem. Z izbranko, Velenjčanko Anelo Šabanagić, in hčerko so prve januarske dni preživeli v toplih krajih. Nizke zimske temperature so zamenjali za poletne in za dopustniško destinacijo izbrali Mentavajske otoke v Indoneziji.