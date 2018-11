Bizovičarjeva Anela si je vzela čas zase

Prijateljici sta si privoščili žensko-modni večer, kjer sta iz prve vrste spremljali nove modne trende – od elegantnih kosov do tistih nekoliko bolj ekstravagantnih. Verjetno pa moda ni bila edina tema njunega druž enja, saj sta tako Anela kot Alma že obe mamici. Alma ima z možem, izraelskim poslovnežem Liorjem Kochavyjem sina Liorja in hčerko Sarah Elinor , tako da ima nekoliko več izkušenj z materinstvom. Brez dvoma je svoji prijateljici dala kakšen koristen nasvet.

Novopečena mamica Anela Šabanagić , zmagovalka Supermodela Slovenije, manekenka in blogerka, je modne piste za nekaj časa zamenjala za materinsko vlogo. Ker je velika ljubiteljica mode, seveda ni želela zamuditi leto šnjega Ljubljanskega tedna mode (LJFW), kjer je uživala s svojo zelo dobro prijateljico Almo Kochavy - strastno gurmanko in soustanoviteljico Odprte kuhne.

27-letna Velenjčanka je leta 2010 zaslovela z zmago v resničnostnem šovu Supermodel Slovenije, ki ji je odprla marsikatera vrata v tujini. V Milanu, Londonu in Parizu je delala z največjimi imeni modne industrije, med njimi tudi Kate Moss ter se med drugim sprehajala po modnih pistah priznanih oblikovalcev, kot so Rachel Zoe, The Blonds in Oscar de la Renta.