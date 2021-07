Bizovičarjeva izbranka Anela Šabanagić objavila redke hčerkine fotografije

Tako Anela kot Lado Bizovičar sta se že na začetku zveze odločila, da svoje zasebnosti ne bosta delila z javnostjo, a občasno Anela svoje sledilce in oboževalce razveseli z vpogledom v družinsko življenje. Pod objavo fotografij je mamica dveh hčerk zapisala: "Morje, borovci, črički, odlična morska hrana in naše prve počitnice skupaj kot štiričlanska družina." In tako potrdila, da je z njimi tudi Lado, ki ni prevelik ljubitelj družbenih omrežij, saj jih uporablja zgolj za promocijske namene svojih projektov, oboževalcem pa za zdaj ne da vpogleda v svoj vsakdan. Sodeč po fotografijah na družbenih omrežjih, je par užival v dolgih poletnih večerih in morski hrani, ki sta si jo privoščila.

Lado si je tako napolnil baterije za pestro jesen, ko ga bomo po dolgem času spet lahko spremljali po televiziji, saj se kot žirant vrača z osmo sezono šova Slovenija ima talent. Če imaš tudi ti kakršne koli spretnosti, pa naj bo to petje ali ples ali kaj tretjega, ne odlašaj in se prijavi. Na Talentih namreč ni omejitve, saj oder sprejema vse, ki se želijo pokazati širši javnosti in žiriji – letos bodo v njej znova Lado Bizovičar, Branko Čakarmiš, Ana Klašnja in Marjetka Vovk. Vedno nagajivo žirantsko omizje pa bosta krotila voditelja Peter Poles in Sašo Stare.