Blagovna znamka Emporium obeležila posebno obletnico z modno revijo

"Po moje se spodrsljaji še vedno dogajajo. Zdaj tudi, ko gledam fotografijo izpred 30 let, prav tukaj v Emporiumu, vidim, kako sem bil smešno oblečen. Je pa res, da nimam svojega stilista, in temu ne posvečam toliko pozornosti," je povedal nekdanji smučar Jure Košir.

"Čisto iskreno, moji največji modni spodrsljaji mislim, da so se dogajali na začetku moje kariere. Moj stil se je gibal v bistvu med eno gospo, ki dela v pisarni, in maturantskim plesom. To je bil moj stil pri 18 letih," je povedala pevka Maja Keuc.

"Spodrsljajev je bilo zagotovo več kakor dobrih priložnostih. Lepo je videti to malo višjo modo, čeprav mislim, da se je dandanes že precej vidi tudi na ulici. Sama sem sicer bolj za trenirko in športne copate, ampak se je seveda lepo tudi urediti in slediti trendom," je povedala pevka Lea Sirk.

Slovenci smo si z italijansko modo zelo blizu."Vsaj po glasbi sem si zelo blizu, tega sem ogromno prepev in tudi Italija mi je kot taka zelo všeč. Znajo uživati," je povedal pevec skupine Batista Cadillac Urban Lutman."Slovenci imamo zelo radi italijansko modo in se z njo čutimo povezani. Italijanski čevlji so za nas obvezni. Zato tudi mislim, da smo modno zelo ozaveščeni," je povedala direktorica podjetja Magistrat International Jožica Brcar.