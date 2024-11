Blagovna znamka začimb proslavila 70 uspešnih let obstoja

"Luštrek. Spomni me na domačo govejo juhico, ki jo je babi kuhala za vikende. Nič drugega se ne spomnim kakor to," je povedal aktualni zmagovalec MasterChefa Luka Pangos."Na domače me spomni majaron, luštrek in peteršilj, s katerim je bila zelo radodarna babica," je povedala pevka Maja Keuc."Recimo koriander je bil nekaj takega, s čimer sem se zelo dolgo spopadal. To je začimba, ki jo imaš rad ali pa ne," je dejal zmagovalec MasterChefa 2021 Bruno Šulman.

"Mogoče nisem največja oboževalka kumine. Na Švedskem sem se pa zaljubila v kardamom. Nisem odraščala s tem, ampak ko sem to prvič poskusila, mi je bilo zelo všeč. Sploh ti kolači ... Vsak dan bi jih lahko jedla," je dodala Maja Keuc, ki je priznala, da si poleg hrane rada začini tudi življenje. "Kardamom je čudovit, ker ga lahko uporabljaš v sladkih in slanih jedeh. To mi je všeč. Najboljši cimetovi zavitki so narejeni s kardamomom," se je strinjal Bruno."Zdi se mi, da morajo začimbe dopolnjevati sestavine. Navadno pri kuhanju uporabljamo kakovostne sestavine, začimbe pa jih morajo poudariti," je dejal Luka Pangos.