Blaž Setnikar dobitnik gledališke nagrade julija

Zmagovalca je na priložnostni prireditvi razglasila tričlanska strokovna komisija v sestavi Alenka Bole Vrabec (predsednica), Mare Žvan in Igor Kavčič (predstavnik Gorenjskega glasu). V obrazložitvi so med drugim zapisali: "V igralskem kolektivu »za tekočim trakom« nas je še posebej osupnil in navdušil Blaž Setnikar, ki je s pretanjenim posluhom za sleherni detajl v pripovedi ministranta Marka iz Križevega pota stopnjeval napetost in sočutno prizadetost v dvorani. V domišljiji gledalcev je bila vedno bolj jasna freska poti na goro, poti, med katero fantič, omahujoč pod težkim križem, lačen in v težkih, pretoplih oblačilih v zadušljivem ozračju hlepi po požirku vode, proti koncu pa ne čuti ničesar več in ga žene naprej le še skoraj nedoumljiv notranji vzgib, ki ga prekinja tudi misel na preostale člane njegove družine, dokler ne trešči v skalo in tragično ne omahne. To dolgo, mučno, zahtevno in neizprosno pot, po kateri Marka brez sleherne empatije ženeta cerkovnik in župnik, je Blaž z izjemno kondicijo in železno disciplino uprizoril s hojo in tekom na po tekočem traku ves čas svojega nastopa. In občinstvo obdaroval tudi z iskrenimi čustvenimi tančinami. V njegovem Marku ni bilo nikakršne patetike, ampak pretresljivost. Izjemna, popolna stvaritev! Blaž Setnikar z liki, ki jih oživlja, opozarja nase, že vse odkar je član Prešernovega gledališča. – Cankar bi te bil vesel, Blaž Setnikar!"

Blaž, ki smo ga v vlogi Jana Droleta spremljali v seriji Reka ljubezni, je leta 2009 že prejel študentsko Severjevo nagrado. Lani je skupaj s soigralci prejel Borštnikovo nagrado za skupinsko igralsko stvaritev v predstavi Naš razredv režiji Nine Rajić Kranjac. Predstava je prejela kar tri Borštnikove nagrade, in sicer še za glasbo in režijo.