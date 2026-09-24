Blaž Švab: Menim, da smo velik narod, ki lahko piše velike zgodbe

Ena najbolj priljubljenih slovenskih narodnozabavnih zasedb Modrijani bo na Noči Modrijanov na odru Stožic nocoj in v petek združila okoli tisoč nastopajočih glasbenikov. Kot napovedujejo organizatorji, bo večurni program tudi največji in produkcijsko najzahtevnejši projekt v zgodovini te dolgoletne glasbene prireditve.

Noč Modrijanov 2018 FOTO: osebni arhiv izvajalcev

Letošnja Noč Modrijanov bo pod naslovom Ritem življenja, glas srca skozi glasbo in ples spregovorila o povezanosti, spoštovanju, skrbi za okolje ter ljubezni do družine, skupnosti in Slovenije. Poleg Modrijanov bodo na največjem slovenskem odru nastopili številni gostje: instrumentalisti, orkestri, harmonikarji, pevci in plesalci.

Vodilo prireditve bodo vrednote, ki lahko spremenijo svet na bolje, med njimi odnos do okolja, medsebojni odnosi, ljubezen do Slovenije in sveta, glasba in ples ter družina in skupnost. Vse to pa bo simbolizirala čebela, "malo bitje, ki nas navdušuje in uči, kako živeti bolje".