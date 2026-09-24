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Blaž Švab: Menim, da smo velik narod, ki lahko piše velike zgodbe

Ljubljana, 24. 09. 2026 17.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Noč Modrijanov: Oder bo visok več kot 19 metrov

Ljubljanske Stožice bodo kmalu znova zaživele v znamenju Noči Modrijanov, ki bo na enem mestu združila kar tisoč nastopajočih in množico obiskovalcev. Z najbogatejšim programom doslej in več kot 19 metrov visokim odrom se obeta največji in produkcijsko najzahtevnejši projekt priljubljene zasedbe doslej.

Ena najbolj priljubljenih slovenskih narodnozabavnih zasedb Modrijani bo na Noči Modrijanov na odru Stožic nocoj in v petek združila okoli tisoč nastopajočih glasbenikov. Kot napovedujejo organizatorji, bo večurni program tudi največji in produkcijsko najzahtevnejši projekt v zgodovini te dolgoletne glasbene prireditve.

Noč Modrijanov 2018
Noč Modrijanov 2018
FOTO: osebni arhiv izvajalcev

Letošnja Noč Modrijanov bo pod naslovom Ritem življenja, glas srca skozi glasbo in ples spregovorila o povezanosti, spoštovanju, skrbi za okolje ter ljubezni do družine, skupnosti in Slovenije. Poleg Modrijanov bodo na največjem slovenskem odru nastopili številni gostje: instrumentalisti, orkestri, harmonikarji, pevci in plesalci.

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Vodilo prireditve bodo vrednote, ki lahko spremenijo svet na bolje, med njimi odnos do okolja, medsebojni odnosi, ljubezen do Slovenije in sveta, glasba in ples ter družina in skupnost. Vse to pa bo simbolizirala čebela, "malo bitje, ki nas navdušuje in uči, kako živeti bolje".

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"Noč Modrijanov ima moč. Zame, da spoznavam, kje so meje moje zmogljivosti, za druge, da jih spomni, na kaj smo lahko ponosni kot Slovenke in Slovenci. Menim, da smo velik narod, ki lahko piše velike zgodbe. Ko nekdo po Noči Modrijanov reče, da je ponosen, da je Slovenec, takrat sem tudi jaz najbolj vesel," je dejal frontman skupine Blaž Švab, kateremu na odrih ob boku stojijo še Rok Švab, Franjo Oset, Peter Oset in Sergije Lugovski.

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