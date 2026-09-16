Blaž Švab razkril nove podrobnosti skrbno varovanega scenarija za Noč Modrijanov

Modrijani zaključujejo priprave na razprodani glasbeno-plesni spektakel Noč Modrijanov, ki ga bodo v ljubljanski Areni Stožice izvedli kar dvakrat. "Scenarij smo pripravljali dve leti," pravi Blaž Švab in poudarja, da bo tokrat vse potekalo v znamenju čebel, ki so simbol vrednot, v katere verjamejo člani priljubljenega ansambla. "To je nek odnos do okolja in ekologije. Tudi čebela živi in dela za skupnost," je povedal.

Vedno pa je prostor tudi za izboljšave. Kljub temu da je scenarij že dolgo potrjen, vloge razdeljene in da več kot 1000 nastopajočih že dobro leto vadi svoje točke, je nekaj svojih idej s pevcem Modrijanov delil naš Aleksander Pozvek. Na kakšen način bi v dogodek vključil govejo juho v lepem nedeljskem krožniku in kako bi v scenarij vpletel leteči kozolec, pa preverite v zgornjem prispevku.