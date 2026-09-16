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Domača scena

Blaž Švab razkril nove podrobnosti skrbno varovanega scenarija za Noč Modrijanov

Ljubljana, 16. 09. 2026 20.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek A. P.
Noc Modrijanov scenarij

Še dober teden dni nas loči od Noči Modrijanov. To ne bo le koncert, temveč velik praznik slovenske glasbe in edinstven glasbeno-plesni spektakel, ki združuje ljudi po vsej Sloveniji. In za takšen projekt se spodobi odličen in obsežen scenarij. Modrijani so ga pripravljali dve leti. No, potem pa ga je v roke dobil Aleksander Pozvek.

Modrijani zaključujejo priprave na razprodani glasbeno-plesni spektakel Noč Modrijanov, ki ga bodo v ljubljanski Areni Stožice izvedli kar dvakrat. "Scenarij smo pripravljali dve leti," pravi Blaž Švab in poudarja, da bo tokrat vse potekalo v znamenju čebel, ki so simbol vrednot, v katere verjamejo člani priljubljenega ansambla. "To je nek odnos do okolja in ekologije. Tudi čebela živi in dela za skupnost," je povedal.

Scenarij za prihajajočo Noč Modrijanov
Scenarij za prihajajočo Noč Modrijanov
FOTO: 24UR

Vedno pa je prostor tudi za izboljšave. Kljub temu da je scenarij že dolgo potrjen, vloge razdeljene in da več kot 1000 nastopajočih že dobro leto vadi svoje točke, je nekaj svojih idej s pevcem Modrijanov delil naš Aleksander Pozvek. Na kakšen način bi v dogodek vključil govejo juho v lepem nedeljskem krožniku in kako bi v scenarij vpletel leteči kozolec, pa preverite v zgornjem prispevku.

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