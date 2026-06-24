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Domača scena

Blaž Švab: Zmanjkalo nam je vikendov za veselice

Ljubljana, 24. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Blaž Švab

Modrijani že več kot dve desetletji pišejo eno najuspešnejših zgodb slovenske glasbene scene. Iz klasične narodnozabavne zasedbe so se prelevili v pravi glasbeni fenomen, ki združuje staro in mlado. In čeprav je trenutno prav sezona veselic, kar zanje pomeni, da vikendi preprosto ne obstajajo, se je Blaž Švab uspel oglasiti v studiu oddaje Svet na Kanalu A.

Sezona veselic je v polnem teku, kar pomeni, da Modrijani nimajo časa za počitek. Kljub temu da so polno zasedeni z nastopi pa tudi s pripravami na kar dve Noči Modrijanov, ki ju pripravljajo za jesen, si je pevec Blaž Švab uspel vzeti nekaj minut in voditeljici Nuši Lesar ob obisku studia pojasnil, zakaj so prav veselice ključne za slovensko podeželje in kakšna je prihodnost njihove skupine.

Veselice trajajo od aprila do oktobra

Veselice so izjemno priljubljena oblika druženja, ki združuje staro in mlado. Predvsem mladi so v zadnjem času znova postali veliki ljubitelji tovrstnih zabav. Kaj pa je pravzaprav skrivnost veselice? "Tam se ljudje po dolgem času srečajo. Na veselice hodijo tudi ljudje, ki so se izselili iz določenega kraja, a ko je veselica, pridejo nazaj," je povedal Blaž, ki ga boste s skupino uspeli ujeti na okoli 60 dogodkih. "Zanimivo je, da začnemo v začetku aprila in končamo nekje v oktobru. Zmanjkalo je vikendov za veselice," je razložil.

Modrijani so nedavno izdali novo pesem z Ansamblom Stil.
Modrijani so nedavno izdali novo pesem z Ansamblom Stil.
FOTO: Izvajalec

Profesionalna pot ansambla, ki je na vrhu že 25 let

Vsak glasbenik začne na začetku in enako je bilo tudi z Modrijani. "Na začetku je bilo zelo težko, ni bilo spanja," je priznal pevec in razložil, da so bili v preteklih letih sami odgovorni za vso tehniko, danes pa imajo ekipo, ki poskrbi za ozadje. "Kljub temu smo tam na odru šest ur," je priznal Švab, ki je še poudaril, da je najtežje vzdrževati delovno vnemo, ko prva zaljubljenost v delo mine. Skupina je postala tako priljubljena, da ljudje za poroko z njimi rezervirajo datume tudi po tri leta vnaprej. Te močne vezi s publiko so po Blaževem mnenju najlepši del glasbeniškega poklica, ki jim vliva voljo, da kljub napornim vikendom še vedno z največjim užitkom stopijo pred ljudi.

Kaj je po Blaževem mnenju rak rana današnje družbe, kaj za njihove družine pomeni, da nimajo prostih vikendov, kako najdejo statiste za snemanje videospotov in kakšen je recept njihovega uspeha? Preverite v zgornjem videu.

blaž švab modrijani veselice pogovor zabava glasba

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simc167
24. 06. 2026 08.11
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