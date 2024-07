Festival Bled letos otvoril Iztok Mlakar s predstavo Pegule

Na Bledu so v preteklih dneh začeli s priljubljenim Festivalom Bled, ki vsako leto navduši številne obiskovalce. Letos je otvoritveni del pripadel peti avtorski komediji z naslovom Pegule, ki jo je upodobil primorski kantavtor Iztok Mlakar."Pegola pomeni smola, to je predstava o ljudeh, ki imajo smolo. Vsi ljudje, ki nastopajo v predstavi, imajo smolo, vsak na svoj način. Od dveh revežev, ki so jih pognali na cesto, vrgli iz službe, hiše, stanovanja, do bogatašev, ki so tudi na svoj način reveži," je o predstavi povedal režiser Vito Taufer. "Kljub nogometu smo dvorano napolnili do zadnjega sedeža in tega sem res vesel, da širimo kulturo ter da ljudje pridejo. Niti ne rabimo popuščati na kvaliteti," je bil obiska predstave vesel umetniški vodja in ustanovitelj Festivala Bled Jernej Berce.

Letošnjo otvoritev festivala je poleg zabavne Mlakarjeve predstave v razprodani Festivalni dvorani zaznamovala tudi razstava karikatur bratov Poklukar. A pri karikaturah ni toliko težava v umetniku. "Najbolj komplicirane so stranke," je prepričana slikarka Ejti Štih, ki je dodala, da sama to ve iz lastnih izkušenj. "Vedno bi bili radi lepši, kot so," je zaupala. Med razstavljenimi karikaturami je bilo mogoče zaznati tudi poznane like. "Moja žena zelo rada gleda limonade, a ne turških, serija Reka ljubezni je bila naša. Z njo sem moral gledati, ko sem se naveličal, pa sem kar dva narisal," je o karikaturah, ki jih je ustvaril po likih serije, ki smo jo spremljali tudi na POP TV, povedal karikaturist Jože Poklukar.