Bo film 'Pr'Hostar 2 promila' podrl rekord najbolj gledanega filma?

Kot najbolj gledan slovenski film v samostojni Sloveniji se je leta 2016 zapisal film Pr'Hostar. To je tudi prvi slovenski film, ki je s prodajo vstopnic zaslužil več kot milijon evrov. Pa lahko nadaljevanje tega filma preseže doseženi rekord? V kinodvorane namreč že drvijo gledalci, ki želijo videti, kaj so ustvarjalci zdaj že legendarnega Pr'Hostar naredili v novem filmu Pr'Hostar 2 promila. O tem, kaj se je dogajalo med snemanjem nadaljevanja satirične komedije smo se pogovarjali z enim od scenaristov in igralcev Dejanom Krupićem.