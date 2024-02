Bo Ines Erbus sprejela vabilo oboževalca na maturantski ples?

"To se je zgodilo prvič, in to med nastopom," je dejala in v smehu priznala, da zaradi slabovidnosti sprva sploh ni uspela prebrati, kaj piše. "Ko pa je prišel bližje in sem dejansko prebrala vprašanje, me je izredno nasmejal. Vsekakor nepričakovano." Seveda je glavno vprašanje, ki se ob tem pojavlja, to, ali bo Ines vabilo sprejela?

"Iskreno sem v tisti sekundi na odru pomislila, da rečem ja. Trenutno sva z Marcelom, ki sem ga po nastopu tudi spoznala, na zvezi in čakam na informacijo, kdaj bodo imeli maturantski ples. V kolikor bo časovno izvedljivo, zakaj pa ne," je dejala simpatična pevka in pojasnila, da bi ples v takem primeru obiskala zgolj kot spremljevalka in ne tudi kot nastopajoča. "Če bi kadarkoli vabilo sprejela, bi želela, da je to moment in dan samo za maturanta, in se ne bi izpostavljala pevsko."