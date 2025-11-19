Bo Jan Ravnik še kdaj sodeloval v ameriškem plesnem šovu?

Slovenski plesalec Jan Ravnik je v intervjuju za ameriško revijo People razkril, ali se bo kot profesionalni plesalec vrnil v naslednji sezoni ameriške različice oddaje Zvezde plešejo . Slovenec, ki je v programu prvič sodeloval letos, je namignil: "Bomo videli. Še vedno je daleč. To je leto 2026. Ne vemo."

Priznal je, da je bilo sodelovanje v šovu sprva "stresno", kasneje pa da se je navadil intenzivnega urnika. "Čez dva tedna, ko bo vsega konec, bom vse skupaj začel pogrešati," je povedal 30-letnik, ki je v šovu plesal z Jen Affleck, zvezdnico šova o življenju mormonske skupnosti. Spomnimo, izpadla sta v sedmem tednu tekmovanja, Jan pa v šovu še vedno pleše kot spremljevalni plesalec.

V intervjuju z revijo People je Slovenec priznal, da naporni niso bili le urniki, temveč tudi to, da se je moral ves čas smejati. "Sem človek, ki se ne mara ves čas smejati, in mislim, da sem se smejal celo sezono. To je bil zame izziv. Težko se je bilo ves čas smejati." Po koncu šova bo Jan obiskal 'domačo' Evropo. "Potrebujem mali odmor. Odločil sem se, da grem v Evropo, kjer imam tudi nekaj obveznosti. Potrebujem sneg, potrebujem praznično vzdušje," je še dejal Ravnik, ki bo za veseli december pobegnil iz vedno vročega Los Angelesa.