Bo tudi kdo od Slovencev del K-pop festivala v Južni Koreji?

V Ljubljani se je odvilo že drugo uradno slovensko tekmovanje v plesu in petju, ki poteka v sklopu svetovnega festivala KPOP World festival. Predizbori se dogajajo po celem svetu in finalisti imajo možnost nastopa na glavnem odru v Južni Koreji. Na odru Španskih borcev je nastopilo 22 nadobudnih oboževalcev korejske kulture vseh starosti, ki so peli in plesali na korejske pesmi.

Sodniška trojka, ki so jo sestavljali Uroš Skulj, Kaja Kočever in Laura Menard, je odločila, da je v plesni kategoriji zmagala Wistiria, sledili sta ji VI'olet in Amalja Veger Poles. V pevski kategoriji je zmago domov odnesla Ana Golob, drugo mesto je osvojila Maša Pelc, na tretje pa se je uvrstila Neža Cimbas. Tekmovanje sta organizirala Korejsko kulturno društvo in Oddelek za azijske študije Filozofske fakultete.