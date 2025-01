Bob leta 2024 je prejel dr. Samo Zver

"Ko enkrat pridejo na površje takšni ljudje kakor jaz, ni dobro. To so znanilci časa, ki niso v redu. Ker jaz sem drugače čisto normalen človek, skoraj, čeprav veliko ljudi misli, da ne," je povedal dr. Samo Zver, zdravnik in prejemnik nagrade bob leta 2024."Ta izjava Sama Zvera je res tisto, kar ta čas potrebuje," je povedal dr. Dan Podjed antropolog in prejemnik nagrade bob leta 2022. "Potem pa si rečeš, da mogoče lahko nekaj narediš za ljudi in potem se dobro počutim," je dodal dr. Zver. "Všeč mi je bilo, ker je v govoru rekel: 'Ne bodite ovce, povejte,'" je dejal voditelj podelitve Aleksander Pozvek.

In odmevu družbenokritičnih misli se organizatorji podelitve ne mislijo odreči. "To je tisti obrambni zid, če ne, bo pa sledil še močnejši val populizma, propagande, lažnih novic in vsega ostalega," je dejal odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik. Svojevrstna provokacija je bil tudi nastop zmagovalca večera v majici hokejskega kluba Olimpija: "Meni je res grozno, ko slišim grozne vzklike navijačev, ne moreš želeti takih stvari nekomu, ki gleda nogomet," je dodal prejemnik nagrade bob leta 2024.

In tovrstna odkritost je zbrane na večeru satire navdušila: "Če se pa Samo Zver odloči, da bo voditelj POP Tv-ja, se pa jaz umaknem," je dejal voditelj podelitve Pozvek, njegova sovoditeljica Maja Monrue pa se je pošalila: "No, ampak samo v ozadje, toliko, da bomo imeli lepo sceno, je tako?" Navdušenja nad izjavo prejemnika nagrade pa ni mogla skriti niti ustanoviteljica Zavoda 13 in Slovenka leta 2017 Petra Greiner. "Na najbolj ranljivem parketu, torej zdravstvu, je povedal tiso, kar bi marsikdo moral že veliko prej. Nikoli ni prepozno, moje osebno spoštovanje in še naprej, dr. Zver, ne bodite tiho," je dejala.