Bob leta v roke Mariborčanu Bojanu Lunežniku

Bojan Lunežnik, ki strumno stopa po strmi poti podjetništva z destilacijo gina, razmišlja takole: "V življenju sta dve možnosti: ali ste na odru in tekmujete ali pa ste pod odrom in ploskate. Treba je stopiti na oder, prenehati ploskati drugim, naj ploskajo vam. To pa dosežeš z delom in vztrajnostjo." Kje je zmagovalec, ki je po poklicu vojak, dobil idejo za takšne misli?"Navdih za to izjavo sem dobil na Festivalu Lent, ko sem predstavljal svoje gine in so pod odrom ploskali," je razkril nagrajenec, ki dodaja: "Čez življenje moraš samo vztrajati in ko enkrat stopiš na oder, ti vsi ostali lahko ploskajo."