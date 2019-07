Bodoča starša: Letos sva se odpovedala najini ljubi Grčiji

Tako Kristina kot njen mož Miha imata najraje hotelske storitve: "Rada se razvajala in imava vse na dosegu roke, ko sva na dopustu."

''Letos sva se odpovedala najini ljubi Grčiji zaradi preventivnih razlogov in se odločila za otok Rab. Navdušena sva, našla sva najbolj zelen del otoka in hotel, ki je namenjen le odraslim. Na tej destinaciji sva prvič in sva pozitivno presenečena,'' sta za 24ur.com povedala profesionalni plesalec Miha Vodičar in njegova žena Kristina Vodičar , ki ima predviden rok poroda oktobra.

Miha, ki smo ga lahko spremljali na plesnem parketu letošnje 3. sezone plesnega šova Zvezde plešejo, se je na Instagramu pred dnevi oglasil in se pošalil, da ga bo njegova žena ubila, ker dela med počitnicami. ''Prve dni ima vedno abstinenčno krizo, potem pa pograbi knjige in se odklopi. Napis je bolj za šalo kot zares. Nisem huda, tudi jaz uredim kaj službenega, če je treba," je Mihovo objavo komentirala njegova žena.

''Rada se sončim, ampak letos je na vrsti senčka. Na plaži oba najraje bereva, vedno pritovoriva kupe knjig, ki jih z užitkom predelava. Miha je bolj za kriminalke, jaz za lahkotne romane. Malce mu je sicer nerodno, ker se ob knjigah na plaži in ob bazenu naglas smejim (spontan nasmeh)," nam je zaupala, kako si krajšata čas na plaži.

Kristina, ki pod srcem nosi fantka , vročino med nosečnostjo prenaša slabše kot prej, vendar pravi, da so borovci ob plaži odlična senca.

Za oba je idealen dopust delati nič, se razvajati ob odlični hrani in pijači, si privoščiti mir, uživati v lepih razgledih in naravi ter se potopiti v zanimive knjige. Ker je to njun zadnji dopust v dvoje pred prihodom dojenčka, ga bosta seveda maksimalno izkoristila.

"Čim bolj na off, brez stresa in urnika. Prilagajava se le drug drugemu in uživava. Potem bo nekdo drug držal tempo (nasmeh)."