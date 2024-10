Bogata življenjska zgodba Zorana Predina: Ničesar se ne sramujem

Zoran Predin ima za sabo bogato življenjsko zgodbo, bil je poštar, hišnik, nočni čuvaj, zavarovalniški agent, prodajalec plošč, učitelj in potem... Eden najvplivnejših, ne samo glasbenikov, vendar na sploh ljudi na območju Jugoslavije.

"Gre za eno veliko radovednost. Življenje me je postavilo na noge dokaj hitro. Že pri 18 sem odšel od doma in postal hišnik. Nekako sem si zgradil svojo kariero in vse te stvari z lastnimi uspehi in neumnostmi. In potem, ko to vse na kup pometeš, kot je to napravil režiser filma Slobodan dejansko šele vidiš, koga vse si videl in spoznal. Zdaj, ko gledam to kot filmsko predstavo, ne bi menjal z nikomer drugim. Moje življenje mi je zelo všeč," je povedal Predin.

Med gledanjem filma je obudil številne spomine, prav tako pa izvedel tudi nekaj o sebi."Nikoli mi ni bilo dolgčas, ostal sem samosvoj in se ne sramujem nobenih zadev. Stvari pridejo v življenju in se zgodijo, teh nismo skrivali v filmu, ravno obratno to je ena fina začimba moje življenjske zgodbe, ki pa je še nedokončana. Na koncu filma tudi piše: 'Se nadaljuje'. Tudi na tak način se nekako bliža moji zgodbi, do enega takega nepričakovanega, Magnifico je rekel 'falota', ki vzbuja neke občutke, istočasno pa še kakšne drugačne. Ta projekt je narejen s podnaslovom: 'Z glavo skozi zid'. In glava se je nekajkrat razbila, je pa nekaj zidov tudi počilo in padlo in na to sem še posebej ponosen," je dodal glasbenik.