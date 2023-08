Bojan Cvjetićanin: Če bi vedel, kakšna je moja popolna punca, bi bila ob meni

Frontman skupine Joker Out je trenutno eden najbolj priljubljenih pevcev na glasbeni sceni. Pa ne le v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu, saj Bojan Cvjetićanin s fanti nastopa po celotni Evropi. Ker se zaveda, da je treba železo kovati dokler je vroče, 24-letniku ni težko opravljati niti vseh medijskih obveznosti, ki pritičejo uspešnemu glasbeniku. Nedavno je tako gostoval v intervjuju na hrvaškem portalu 24sata, kjer je razkril tudi, kdo je izbral ime za band in kakšen je njegov trenutni ljubezenski status.

Bojan Cvjetićanin je zagotovo eden od najbolj priljubljenih mladih pevcev ta hip, ki s fanti iz skupine Joker Out navdušuje celotno Evropo. Oboževalk ima v vsaki državi ogromno, zato ima pri skrivanju pred njimi prav posebno taktiko. "Naredil sem si podzemno bazo," se je pošalil v intervjuju za 24sata in razkril, kaj vse jim oboževalke mečejo na oder. "Nederčke, plišaste medvedke, zapestnice in sončna očala. Ne morem izbrati, kateri predmet mi je najbolj čuden, me pa zelo čudi količina do sedaj prejetih stvari," je povedal.

icon-expand Bojan Cvjetićanin je zagotovo eden od najbolj priljubljenih mladih pevcev ta hip, ki s fanti iz skupine Joker Out navdušuje celotno Evropo. FOTO: Miro Majcen

Med pogovorom je Bojan odgovarjal zelo iskreno, zelo spretno pa se je izognil vprašanju o tem, kakšen je trenutno njegov ljubezenski status. "Naslednji projekt je singel, tako da bom rekel single (samski)," se je pri odgovoru znašel pevec in dodal, da svoje sanjske ženske ne zna opisati. "Če bi vedel, kakšna je, bi bila ob meni," je povedal.

icon-expand Ime za skupino Joker Out so fantje izbrali skupaj. FOTO: Miro Majcen

24-letnik je v intervjuju spregovoril tudi o začetkih skupine. "V osnovni šoli sem spoznal Krisa in takrat sva se družila zgolj prijateljsko. V srednji šoli pa smo skupaj z Janom sestavili band. Med snemanjem prvega albuma se nam je pridružil še Jure na bobnih, po izdaji drugega albuma pa se nam je pridružil še Nace," je povedal in pojasnil tudi, kako so izbrali ime za skupino. "V skupnem klepetu smo si pisali predloge za imena, ko je na koncu Kris iz neznanega razloga ideji Joker dodal še besedo Out," je dejal.

icon-expand Bojan je odgovarjal zelo iskreno, zelo spretno pa se je izognil vprašanju o tem, kakšen je trenutno njegov ljubezenski status. FOTO: Miro Majcen

Fantje kljub svetovni prepoznavnosti poudarjajo, da se zavedajo konkurence. "Imamo ogromno konkurence, a prej bi temu rekel, da imamo veliko glasbenih kolegov. Slovenska glasbena scena je oživela in upam, da se bo ta trend nadaljeval," je povedal Bojan, ki sam napiše večino pesmi, skupaj s fanti pa poskrbijo za aranžma. "Vedno več delamo v skupinskem duhu," je še poudaril in razkril, da bo na tretjem albumu več pesmi v različnih jezikih. "V načrtu imamo pesmi v španskem, francoskem, srbsko-hrvaškem in seveda slovenskem jeziku. Ne želimo se omejevati," je povedal.