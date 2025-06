Bojan Cvjetićanin in Džejla Ramović: Nova ljubezenska zgodba?

23-letnico so z vprašanjem o 26-letnem Slovencu presenetili tudi med gostovanjem na bosanski televiziji Klix.ba. "Dajmo to pustiti za kdaj drugič. Malo so pomešali stvari. Označili so ga le za nekoga, ki je igral v videospotu, a fant je tudi napisal scenarij in režiral. Vse to pa je padlo v ozadje zaradi naslovov o najini zvezi. Na koncu je postal samo moj fant, medtem ko so na vse pomembno pozabili," je dejala. Skupaj sta namreč sodelovala pri njeni zadnji pesmi z naslovom Bol.