Bojan Cvjetićanin z domnevnim dekletom v Barceloni

Ostra očesa so opazila, da je bil na podelitvi diplome bosanske pevke Džejle Ramović v Barceloni tudi slovenski zvezdnik Bojan Cvjetićanin. Hrvaški vplivnež Marko Vuletić je namreč objavil skupno fotografijo, na kateri so poleg Bojana tudi Džejlini domači in najbližji. Javnost že dlje časa ugiba, ali sta zvezdnika v zvezi, uradno pa informacij še nista potrdila.

OGLAS

Oboževalci Bojana Cvjetićanina, frontmana priljubljene slovenske skupine Joker Out, in bosanske pevke Džejle Ramović so že dlje časa prepričani, da sta zvezdnika v razmerju. Govorice je zdaj še dodatno spodbudila objava hrvaškega vplivneža Marka Vuletića. Ta je na svojem Instagramovem profilu namreč objavil tri fotografije iz španske Barcelone, kako skupaj z Džejlo, sicer njegovo dobro prijateljico, obeležujeta njeno diplomiranje. "Uspelo ji je," je zapisal.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Poleg omenjene objave pa je Vuletić objavil še več fotografij in posnetkov v zgodbah (t. i. story). Med njimi je videti Džejlo v množici študentov, ki ji čestitajo za zaključeno šolanje na mednarodni EU business school. Ob tem pa je objavil še fotografijo, na kateri so pevkini najbližji - denimo sestra Šejla s partnerjem Edinom Šekom in otrokom, za Džejlinim hrbtom pa stoji tudi Bojan.

Bojan Cvjetićanin se je udeležil podelitve diplome Džejle Ramović v Barceloni. FOTO: Instagram - Marko Vuletić icon-expand

Pred kratkim smo poročali o tem, da so Džejlo med gostovanjem v eni od televizijskih oddaj povprašali o Bojanu, s tem pa jo spravili v manjšo zadrego. "Dajmo to pustiti za kdaj drugič. Malo so pomešali stvari. Označili so ga le za nekoga, ki je igral v videospotu, a fant je tudi napisal scenarij in režiral. Vse to pa je padlo v ozadje zaradi naslovov o najini zvezi. Na koncu je postal samo moj fant, medtem ko so na vse pomembno pozabili," je dejala. Skupaj sta namreč sodelovala pri njeni zadnji pesmi z naslovom Bol.