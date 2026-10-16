V Kulturnem domu Mengeš je v sredo zvečer zaživelo nadaljevanje priljubljene komedije Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Tokrat je v ospredju Bojan Emeršič, ki se partnerskih odnosov loteva z nekoliko drugačnega zornega kota kot njegov predhodnik Denis Avdić. In čeprav sam prve predstave ni videl, je prepričan, da je Avdić navduševal na svoj način. "Imam občutek, da je tudi Denis briljiral z nekim svojim načinom, ker tukaj moraš imeti nek svoj odnos do teh stvari," je po premieri povedal Bojan.

Bojan Emeršič navdušil občinstvo: Veliko smeha, še več resnice FOTO: POP TV

Da je štafetno palico predal v prave roke, pa ne dvomi niti Avdić. "Bojan je eden najboljših igralcev pri nas. On to na odru naredi tako, da jaz nimam šans, da bi tako speljal. Poleg tega ima pa še ogromno izkušenj z moško-ženskimi odnosi, tako da Bojan je fantastičen," je pohvalil svojega naslednika.

Med znanimi obrazi, ki so si ogledali premiero, so bili tudi Tara Zupančič, Nika Kljun, Srđan Milovanović in Jože Potrebuješ. "Najbolj so mi bili všeč tisti trenutki, ko si prav videl, da se je spomnil še česa iz svojega resničnega življenja," je povedala Tara, Nika pa dodala: "Bilo je res ogromno smeha, ampak še več resnice." Za najbolj hudomušen komentar je poskrbel Srđan: "Bojan je človek, ki ima dojenčka in povečano prostato. Torej človek, ki lahko sodi odnose od začetka do konca. Če je komu za verjeti, je njemu."

Bojan Emeršič navdušil občinstvo: Veliko smeha, še več resnice FOTO: POP TV