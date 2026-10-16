Bojan Emeršič navdušil občinstvo: Veliko smeha, še več resnice

V Kulturnem domu Mengeš je v sredo zvečer zaživelo nadaljevanje priljubljene komedije Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Tokrat je v ospredju Bojan Emeršič, ki se partnerskih odnosov loteva z nekoliko drugačnega zornega kota kot njegov predhodnik Denis Avdić. In čeprav sam prve predstave ni videl, je prepričan, da je Avdić navduševal na svoj način. "Imam občutek, da je tudi Denis briljiral z nekim svojim načinom, ker tukaj moraš imeti nek svoj odnos do teh stvari," je po premieri povedal Bojan.
Da je štafetno palico predal v prave roke, pa ne dvomi niti Avdić. "Bojan je eden najboljših igralcev pri nas. On to na odru naredi tako, da jaz nimam šans, da bi tako speljal. Poleg tega ima pa še ogromno izkušenj z moško-ženskimi odnosi, tako da Bojan je fantastičen," je pohvalil svojega naslednika.
Med znanimi obrazi, ki so si ogledali premiero, so bili tudi Tara Zupančič, Nika Kljun, Srđan Milovanović in Jože Potrebuješ. "Najbolj so mi bili všeč tisti trenutki, ko si prav videl, da se je spomnil še česa iz svojega resničnega življenja," je povedala Tara, Nika pa dodala: "Bilo je res ogromno smeha, ampak še več resnice." Za najbolj hudomušen komentar je poskrbel Srđan: "Bojan je človek, ki ima dojenčka in povečano prostato. Torej človek, ki lahko sodi odnose od začetka do konca. Če je komu za verjeti, je njemu."
Posebne pozornosti je bil med predstavo deležen tudi Jože Potrebuješ, ki ga je Emeršič večkrat vključil v dogajanje, na koncu pa je celo stopil na oder. "Danes me je žena kar naprej s komolcem dregala. Ne zato, ker bi bila midva tako različna, ampak ker je čakala, kdaj se bo Bojan spet obregnil obme," je v smehu povedal glasbenik. Dodal je, da ga ljudje zdaj že sprašujejo, ali bo nastopal na vsaki predstavi. "Ampak ker vem, da jih bo imel skoraj 500, tega ne bi tvegal," se je še pošalil.
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