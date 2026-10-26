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Domača scena

Bojan Emeršič, Vid Valič in Tilen Artač nasmejali občinstvo do solz

Ljubljana, 26. 10. 2026 20.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tjaša Železen Anastasija Jović +1
Bojan Emeršič, Vid Valič in Tilen Artač nasmejali občinstvo do solz

Cankarjev dom je gostil ponovitev uspešnega Standup velešova, na katerem so Bojan Emeršič, Vid Valič in Tilen Artač z gosti presenečenja skozi pristne življenjske zgodbe in imitacije popolnoma prevzeli zbrano občinstvo.

En oder, trije raznoliki komiki in smeh v dvorani Cankarjevega doma – od začetka do konca. Standup velešov je navdušil že drugič, tokrat se je Bojanu Emeršiču in Vidu Valiču pridružil Tilen Artač.

Na odru so se jim pridružili tudi drugi znani Slovenci
Na odru so se jim pridružili tudi drugi znani Slovenci
FOTO: Mare Vavpotič

Več kot dve uri so trije veliki komiki, igralci in performerji navduševali z zgodbami iz svojega življenja in življenja drugih: brez filtra in dlake na jeziku. Nikomur in ničemur ni bilo prizaneseno. Iskreno in brezkompromisno duhovito. Občinstvo so zabavali tudi s priredbami pesmi in imitacijami, pestro pa je bilo tudi v zaodrju. V strogi tajnosti so nam namreč zaupali, kaj si pravzaprav mislijo eden o drugem. Kaj so povedali, si oglejte v zgornjem videoposnetku.

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Bojan Emeršič Standup velešov Vid Valič Tilen Artač nastop

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