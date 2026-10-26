Bojan Emeršič, Vid Valič in Tilen Artač nasmejali občinstvo do solz

Več kot dve uri so trije veliki komiki, igralci in performerji navduševali z zgodbami iz svojega življenja in življenja drugih: brez filtra in dlake na jeziku. Nikomur in ničemur ni bilo prizaneseno. Iskreno in brezkompromisno duhovito. Občinstvo so zabavali tudi s priredbami pesmi in imitacijami, pestro pa je bilo tudi v zaodrju. V strogi tajnosti so nam namreč zaupali, kaj si pravzaprav mislijo eden o drugem. Kaj so povedali, si oglejte v zgornjem videoposnetku.