Bojan Emeršič, Vid Valič in Tilen Artač nasmejali občinstvo do solz

En oder, trije raznoliki komiki in smeh v dvorani Cankarjevega doma – od začetka do konca. Standup velešov je navdušil že drugič, tokrat se je Bojanu Emeršiču in Vidu Valiču pridružil Tilen Artač.
Več kot dve uri so trije veliki komiki, igralci in performerji navduševali z zgodbami iz svojega življenja in življenja drugih: brez filtra in dlake na jeziku. Nikomur in ničemur ni bilo prizaneseno. Iskreno in brezkompromisno duhovito. Občinstvo so zabavali tudi s priredbami pesmi in imitacijami, pestro pa je bilo tudi v zaodrju. V strogi tajnosti so nam namreč zaupali, kaj si pravzaprav mislijo eden o drugem. Kaj so povedali, si oglejte v zgornjem videoposnetku.
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