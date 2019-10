Boksarka 'princeska' Ema Kozin: Na zabavo niti pomislim ne

Ljubljančanka Ema Kozin , slovenska boksarska princesa, že komaj čaka, da se bo konec tedna v ljubljanskih Stožicah pomerila proti švedski veteranki Marii Lindberg. Ema, ki je v tem športu že devet let, zase pravi, da je sicer zelo mirna in da v prostem času rada rešuje križanke in sudoku: "Če imam pa še kaj več časa, rada preberem kakšno knjigo."

Študentka finančne matematike mora svoj čas dobro razporediti, saj pravi, da ima veliko treningov, poleg tega pa študij finančne matematike vsekakor ni mačji kašelj. "Kar se tiče študija moram reči, da se še kar dobro usklajujem, glede na to, da imam veliko treningov in da je sam študij finančne matematike res težak. Mi pa vse to vzame večino energije in se mi na kakšno zabavo niti pomisliti ne da. Imam pa kar dobro samokontrolo kar se tega tiče, saj vem, da ti lahko alkohol in cigarete čisto uničijo kariero, še posebej športno."

Glede na to, da se v nedeljo v Stožicah obeta borilno-glasbeni spektakel nas je zanimalo, nad kakšno glasbo se navdušuje in katera glasba ji daje največ motivacije. "Najraje poslušam rock glasbo, zadnja leta pa spoznavam še simfonični metal in sem res navdušena nad to zvrstjo," je povedala 20-letnica in dodala, da se neizmerno veseli, da bo lahko po koncu borbe v Stožicah poslušala še rock koncert, na katerem bodo nastopili nekateri njeni najljubši slovenski glasbeniki kot so Tomi Meglič, Seven Days in Mayter Tabu.