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Domača scena

Od ljubezni do Slovenije do spominov na snemanje z Rogerjem Moorom

Ljutomer, 13. 07. 2026 08.00 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Polona Jambrek E.K.
Caroline Munro

Na Grossmannovem festivalu se je letos kot častna gostja mudila tudi priznana igralka Caroline Munro, kateri v čast so na Grossmannovem festivalu prikazali dva njena filma, Zadnja grozljivka in Sinbadovo zlato potovanje. Na vsakem koraku so jo spremljali številni oboževalci, se z njo fotografirali in pogovarjali. 77-letna igralka ni bila le Bondovo dekle, za seboj ima pestro filmografijo: zaigrala je v grozljivkah, znanstvenofantastičnih, akcijskih in pustolovskih filmih, pa tudi trilerjih in komedijah.

Caroline Munro si je svetovno slavo utrdila z vlogo Bondovega dekleta, nato pa postala ena največjih ikon britanskega fantazijskega, akcijskega in grozljivega filma. Z vlogo Bondovega dekleta se je pridružila seksi beri Bondovih deklet, med njimi tudi Ursuli Andress, Evi Green in Halle Berry. Caroline je zaigrala Naomi v filmu Vohun, ki me je ljubil z Rogerjem Moorom v vlogi tajnega agenta 007.

Dele filma so posneli tudi na Sardiniji. Pri kultnem prizoru, ko Caroline kot Naomi izstopi s čolna, pa marsikdo ne ve te podrobnosti iz zakulisja. "Ali je res že 50 let od tega? Zdi se, kot da je šlo mimo v trenutku, kar je strašljivo. Ampak zelo lepe spomine imam. Z Rogerjem (Moore) je bilo užitek delati. Posneli smo v prvem poskusu. Ampak zgodilo se je to, da sem se usedla na čebelo! Pred svojim velikim prizorom sem se usedla na čebelo! S čolna sem izstopila elegantno, kolikor sem lahko. Zadnjica mi je gorela, medtem ko sem šla s čolna, pozdravila sem Rogerja ... videla pa sem garderoberko od daleč, ki je bila videti zaskrbljena. Vseeno sem nadaljevala s prizorom, on je lepo odigral, jaz tudi, kolikor sem le lahko," je za naš medij zaupala igralka.

V pol stoletja se je tudi v Bondovi franšizi marsikaj spremenilo, namigi prihajajo, da bi Bondovo dekle dobilo svoj film ali celo da bi v čevlje tajnega agenta 007 stopila ženska. "Mislim, da Ian Fleming, ki je ustvaril Bonda, ne bi želel ženske. Imamo odlične ženske, ki bi lahko odigrale tajno agentko 007, ampak ne bi mogla biti Jane Bond. Ne bi mogla biti Jane Bond, po mojem mnenju to ne bi delovalo," je dodala zvezdnica.

Vse te bogate filmske spomine in izkušnje je Caroline tako prinesla tudi k nam v Slovenijo. Njenega obiska so se razveselili tako oboževalci kot naši filmski ustvarjalci. "Ljudje so res očarljivi, topli in vsi govorijo angleško. Ob tem se jaz ne počutim dovolj dobro. V Slovenijo sem se zaljubila, zelo je lepa in ljudje so neverjetni. Grossmann je fantastičen festival. Vino, film in glasba ... Kakšna kombinacija," je sklenila Caroline Munro.

Caroline Munro James Bond 007 film Grossmann

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