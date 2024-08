Skupini Booom! in The Kolors sta se v Portorožu vrnili v osemdeseta

"Te stvari, ki so bile par let zastarele so prišle nazaj in so vedno bolj in," je dejala obiskovalka."Danes ne vedo več kaj bi si izmislili in samo ponavljajo stare hite," je dejala druga obiskovalka."Verjetno najprej v avto naprej prižgemo njihove komade," sta dejali dve oboževalki.

Slovenski disko pa bi po mnenju skupine Booom! vseboval harmoniko. Naši mladci so bili predskupina, za katero je bil to nastop na največjem odru v njihovi dosedanji karieri. "Portoroške noči, so glavna stvar na naši obali. Obiskovali smo jih vsako leto in to je res noro. Tukaj smo si želeli igrati že od malih nog," so dejali člani skupine. In če bi šli zdaj v disko, bi jim arhivska garderoba staršev verjetno prišla prav.