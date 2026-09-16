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Domača scena

Bor Zuljan s Starim grehom odpira novo poglavje

Ljubljana, 16. 09. 2026 12.02 pred 59 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Anastasija Jović A. P.
Bor Zuljan samostojno pot začenja s singlom Stari greh

Bor Zuljan je razprl svoja krila in poslušalcem predstavil prvo pesem svoje samostojne glasbene poti. Z neposrednim naslovom Stari greh pripoveduje glasbenik o življenju, ki se ne spremeni takrat, ko čakamo pravi trenutek, temveč si ga moramo drzniti ustvariti. Drznil si je tudi Bor, ki danes zato živi svoje glasbene sanje, svojo samostojno karierno pot pa opisuje kot: udarno, rokersko, a še vedno spevno – da bi se oboževalci v njej našli.

"Zdaj se odpirajo nova vrata, spoznal sem, da je pot skozi ta vrata moja in jaz grem tja," pravi zdaj že nekdanji kitarist skupine Šank Rock. Na samostojno pot se podaja s svežim singlom. "Skladba Stari greh je zelo kompleksna," svojo novo pesem opisuje Bor Zuljan. "V videu vzporedno tečeta dve zgodbi, v besedilu tretja, obsega pa sedem poglavij," je še dodal sloviti virtuoz, ki je prepričan, da bo njegova glasbena prihodnost, kot pravi, zelo burna.

Tri zgodbe v eni skladbi

Prva je Zuljanova lastna. Začne se z njegovimi prvimi glasbenimi načrti, nadaljuje z desetletji koncertov, posnetkov, plošč, nagrad, sodelovanj in krajev, ki so zaznamovali njegovo kariero, ter pripelje do razpoke – trenutka, ko se je odločil, da zapusti znano pot in poišče novo.

Druga zgodba v videospotu pripada gradu. Tudi ta skozi sedem poglavij prehaja od načrta in prehodov med prostori do sledi časa, razpok v zidovih in nazadnje odprtih vrat. Grad tako postane vizualna prispodoba Zuljanove lastne poti – stare strukture ostajajo, vendar se za njimi lahko odpre nekaj novega.

Tretja zgodba pa se skriva v samem besedilu skladbe in je bolj univerzalna. Namenjena je osebi iz preteklosti – lahko ljubljeni osebi, prijatelju ali sodelavcu – ki je nekoč predstavljala pomemben del življenja, v prihodnosti pa zanjo ni več prostora.

"Prihodnost bo udarna, zelo rockerska, a še vedno zelo spevna za veliko množico ljudi," prihajajoče poglavje svojega glasbenega ustvarjanja vidi glasbenik, ki si želi, da bi se v njegovi glasbi našli različni tipi ljudi.

bor zuljan samostojna pot stari greh

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KOMENTARJI7

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odlekiran
16. 09. 2026 13.01
Pa sem včasih pomislil, da sem jaz ubogi. Ko zagledam tega, mi samopodoba zraste do neba.
Odgovori
+1
1 0
Omreznina2024
16. 09. 2026 12.54
Kdo pa je sploh to ?
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
16. 09. 2026 12.51
Kar se pa glasbe tiče pa raje nebi...
Odgovori
+1
1 0
seter73
16. 09. 2026 12.41
to je najvecji samvsecni manicnodepresivnibumbar kar sem jih spoznal v zivljenju! Škrtuh in resno pirzadet osebek
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+5
5 0
sc0rpion
16. 09. 2026 12.40
Ojoj, razprl je svoja krila in poslušalcem predstavil prvo pesem svoje samostojne glasbene poti. Jaz pa v jok......
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+5
5 0
Misanthrope
16. 09. 2026 12.38
Sori sam se na 100 kilometrov sliši da je komad delno zgeneriran z AI-jem. Ritem kitare 100% niso posnete, ker zvenijo popolnoma umetno.
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+4
4 0
SpamEx
16. 09. 2026 12.06
Drži! mi smo scenaristi in režiserji svojega filma
Odgovori
-1
2 3
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