Bor Zuljan s Starim grehom odpira novo poglavje

"Zdaj se odpirajo nova vrata, spoznal sem, da je pot skozi ta vrata moja in jaz grem tja," pravi zdaj že nekdanji kitarist skupine Šank Rock. Na samostojno pot se podaja s svežim singlom. "Skladba Stari greh je zelo kompleksna," svojo novo pesem opisuje Bor Zuljan. "V videu vzporedno tečeta dve zgodbi, v besedilu tretja, obsega pa sedem poglavij," je še dodal sloviti virtuoz, ki je prepričan, da bo njegova glasbena prihodnost, kot pravi, zelo burna.
Tri zgodbe v eni skladbi
Prva je Zuljanova lastna. Začne se z njegovimi prvimi glasbenimi načrti, nadaljuje z desetletji koncertov, posnetkov, plošč, nagrad, sodelovanj in krajev, ki so zaznamovali njegovo kariero, ter pripelje do razpoke – trenutka, ko se je odločil, da zapusti znano pot in poišče novo.
Druga zgodba v videospotu pripada gradu. Tudi ta skozi sedem poglavij prehaja od načrta in prehodov med prostori do sledi časa, razpok v zidovih in nazadnje odprtih vrat. Grad tako postane vizualna prispodoba Zuljanove lastne poti – stare strukture ostajajo, vendar se za njimi lahko odpre nekaj novega.
Tretja zgodba pa se skriva v samem besedilu skladbe in je bolj univerzalna. Namenjena je osebi iz preteklosti – lahko ljubljeni osebi, prijatelju ali sodelavcu – ki je nekoč predstavljala pomemben del življenja, v prihodnosti pa zanjo ni več prostora.
"Prihodnost bo udarna, zelo rockerska, a še vedno zelo spevna za veliko množico ljudi," prihajajoče poglavje svojega glasbenega ustvarjanja vidi glasbenik, ki si želi, da bi se v njegovi glasbi našli različni tipi ljudi.
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