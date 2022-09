Boris Cavazza in Milena Zupančič zvezdi novega videospota Omarja Naberja

V zgodbi o starejšem paru, ki svojo magično ljubezen neguje že vrsto let, sta glavni vlogi odigrala legendarna slovenska igralca Boris Cavazza in Milena Zupančič , ki poslušalce in gledalce popeljeta v prelep gorski svet, poln čustvenih prizorov, iskrene ljubezni in čarovnije.

In kako se je sodelovanje s prvakoma slovenske igra sploh začelo? "Poznam ju že od prej in oba sta me pri mojem delu vedno podpirala, kar si štejem v veliko čast. Milena in Boris sta na snemanju delovala resnično zaljubljena, res si zaslužita status, ki ga imata danes," je o sodelovanju povedal Omar. S Sašo sta ob tem dejala, da sta počaščena, da sta Milena in Boris sprejela njuno vabilo ter da sta na videospot in pesem neizmerno ponosna.

Omar navdušenja ni skrival niti nad sodelovanjem z mlado in talentirano Sašo. "O Saši lahko govorim samo v presežnikih. Izjemna pevka je, hkrati pa tako srčna in čudovita oseba." O skladbi, pod katero se podpisuje sam, je Naber dejal, da prikazuje to, po čemer hrepenimo vsi, tudi on – trdno in neuničljivo ljubezen med moškim in žensko, ki traja vse življenje. Glas srca tako predstavlja nekakšen korak proti zrelejšemu obdobju njegovega življenja, ki pa mu bo, kot pravi sam, vedno dodajal mero navihanosti in živahnosti.

Tudi Saši, ki se lahko pohvali s sodelovanjem v največjih slovenskih muzikalih in drugih glasbenih dogodkih, sodelovanje z Omarjem veliko pomeni. "To, da imam duet z Omarjem, je zame potrditev, da delam dobro in stopam po pravi poti," je dejala glasbenica, ki je že več kot dve leti srečno poročena z glasbenikom Alexom Volaskom. "Verjameva, da vam bo Glas srca všeč, da se boste v pesmi našli, jo vzeli za svojo in da vam bo pogrela srce," sta zaključila Omar in Saša.