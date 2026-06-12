Boris iskreno o lepotnem posegu: Dobro se počutim glede te odločitve

"Končno sem se odločil, da popravim nekaj, kar me je že nekaj časa motilo," je na Instagramu iskreno zapisal tekmovalec resničnostnih šovov Boris Vidović . "Ne le estetsko, ampak tudi zato, ker sem želel bolje dihati."

"Še vedno sem otekel in se še vedno celim, vendar se že dobro počutim glede odločitve," je zapisal na Instagramu in se zahvalil zdravniški ekipi. "Od prvega posveta do operacije sem se počutil varno in resnično sem vesel, da sem tako izbral."

Borisa je občinstvo nazadnje bolje spoznalo v šovu Otok ljubezni: "Ko sem slišal, da Otok ljubezni prihaja v našo regijo, sem moral priti in preveriti, kaj se dogaja. Svoje avdicije se spominjam po tem, da nisem vedel, kaj me čaka, vendar mi verjemite – tukaj se začne zgodba, ki si jo boste zapomnili za vse življenje."

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni zdaj prihaja tudi v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria.