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Domača scena

Boris iskreno o lepotnem posegu: Dobro se počutim glede te odločitve

Ljubljana, 12. 06. 2026 13.47 pred 2 urama 2 min branja 11

Avtor:
E.M.
Boris Vidović

Boris Vidović, ki ga gledalci poznajo iz Kmetije in britanske različice šova Otok ljubezni, je na Instagramu razkril, da se je odločil za lepotni poseg. "Ne le estetsko, ampak tudi zato, ker sem želel bolje dihati," je zaupal svojim sledilcem in z njimi delil fotografije, s katerimi je ovekovečil proces okrevanja.

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"Končno sem se odločil, da popravim nekaj, kar me je že nekaj časa motilo," je na Instagramu iskreno zapisal tekmovalec resničnostnih šovov Boris Vidović. "Ne le estetsko, ampak tudi zato, ker sem želel bolje dihati."

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"Še vedno sem otekel in se še vedno celim, vendar se že dobro počutim glede odločitve," je zapisal na Instagramu in se zahvalil zdravniški ekipi. "Od prvega posveta do operacije sem se počutil varno in resnično sem vesel, da sem tako izbral."

Borisa je občinstvo nazadnje bolje spoznalo v šovu Otok ljubezni: "Ko sem slišal, da Otok ljubezni prihaja v našo regijo, sem moral priti in preveriti, kaj se dogaja. Svoje avdicije se spominjam po tem, da nisem vedel, kaj me čaka, vendar mi verjemite – tukaj se začne zgodba, ki si jo boste zapomnili za vse življenje."

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni zdaj prihaja tudi v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria.

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KOMENTARJI11

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BrkoBrki?
12. 06. 2026 16.05
A polnila v ustnice si je tudi dal zaradi lažjega dihanja? Sam vprašam, ker jaz tut težko diham zaradi astme, pa bi se dal zrihtat to, ne želim pa zgledat drugače kot danes
Odgovori
0 0
rogla
12. 06. 2026 16.04
Biti lep "v glavi" nekaj šteje, ostalo pa ...
Odgovori
0 0
Anion6anion
12. 06. 2026 16.04
Lepota in pamet sta daleč vsaksebi
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
12. 06. 2026 16.03
Ni čudno da punce ostajajo samske, pri takšnih tipih.
Odgovori
0 0
Kajuh1
12. 06. 2026 16.02
Današnji moški :)
Odgovori
0 0
Brez_Dlake_Olepševanj
12. 06. 2026 15.55
Sam da lahko še vedno kaže 2 prsta...
Odgovori
+3
4 1
marmilan
12. 06. 2026 15.49
🤣
Odgovori
+5
6 1
Lbllllllllllllllllllllll
12. 06. 2026 15.47
tako kot boris iskreno vam povem da me ta novica ne zanima in da lahko 24ur neha objavlat take zadeve
Odgovori
+8
9 1
Amor Fati
12. 06. 2026 14.09
Njegov obraz - njegova odločitev, njegovo telo - njegova odločitev, njegove možganske celice - njegova odločitev.
Odgovori
+9
9 0
MajaZzz
12. 06. 2026 15.43
Njegove celice in mišice niso v koristi.. kolikor se spomnim kmetije. Lep ko cvet ampak samo za gledat.
Odgovori
+1
2 1
Brez_Dlake_Olepševanj
12. 06. 2026 15.55
Lep? Ni vse v fizični lepoti.
Odgovori
+1
2 1
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