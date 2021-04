Boris Kobal: Samo en recept je, ali živiš, ali vzameš štrik

Talent je bistvena zadeva, ampak tega talenta te nihče ne nauči, v bistvu se moraš roditi z neko predispozicijo. Kar pa se tiče komičnosti in komedije, pa vidim in vem, da ljudje trenirajo, čeprav se je tega težko naučiti. Občutek za ritem pri komediji oz. pri štosu je treba občutiti, tako kot pri igranju džeza. Imaš ali nimaš, tega se ne da naučiti. Če je nekaj naučeno, se to tudi vidi, če nimaš občutka. Kako "voziš" zadevo, če imaš občinstvo, je lažje, saj te nekako vodi, če pa delaš za televizijo ali radio, kjer imaš na drugi strani molk, pa je to lahko samo še dodaten problem.

Stanje duha je podobno kot takrat, kmalu po rojstvu (smeh). Se pravi, sem malce melanholično žalosten. Situacija z virusom me ni kaj dosti prizadela, v smislu, da mi ni spremenila življenja, saj sem (zankrat) zdrav, moram potrkati. Stanje duha je torej neke vrste imobilizem. Ne premikam se kaj dosti, sedim in gledam pred sabo, kaj berem, poslušam, gledam. To, kar smo ustvarili zdaj, je neka bežna zadeva, ki bo enkratna.

Saj res, ha-ha, tisto smo snemali v Kranjski gori. 80. let se spominjam, da so bila zame kar zelo plodna, na vseh področjih, dobil sem otroke (smeh). Takrat se je začelo zares, leta 1980 sem zaključil AGRFT in sem začel delati po različnih teatrih, saj so nam delo ponujali, za razliko od zdajšnjih generacij, ko delajo precej malo. Glede tega smo bili srečna generacija, delal sem veliko v Trstu, veliko v Ljubljani, v slednji vedno več. Nekaj stvari je bilo zelo uspešnih, nekaterih se sploh ne spomnim več, vsekakor precej plodna ustvarjalna leta.

Z radiem sva začela leta 1979, desetletja sva delala kabarete in podobne reči na Radio Trst A, ki je zamejski radio. Midva sva bila v italijanskem merilu komedije ustaljen par, kjer je eden resen in sprašuje, drugi pa je lik oz. liki. Ta, ki sprašuje, je vedno na strani moralnega, oblasti, če hočete. Verč je bil ob župniku na strani RKC-ja, nekako to zagovarja, kar je počel zelo dobro. Četudi je bila nehvaležna naloga, ker nikoli ne potegne nobenega smeha. Tega potegne druga plat.

Ne in tudi moram reči, da nismo doživljali prav veliko cenzure, morda par primerov, ker so nam pač določene stvari dejali, da jih ne smemo govoriti. O čemer smo debatirali in ponavadi potem vseeno vse povedali. Devetak pa je enkrat naredil potezo, da je vzel list papirja, da naj napišejo česa vse ne smemo in da naj se pod to nekdo podpiše, da bi vedeli in se tega držali. A iz tega ni bilo nič. Proti koncu se je Poper počasi izpel, sicer smo vseeno vztrajali, ker so od nas to želeli, a je vse počasi vodilo h koncu.

Res smo bili smo bolj podhranjeni. Z Verčem in vsi iz tistega konca smo imeli za zgled italijansko tipologijo humorja, saj je bilo likov cel kup. Eden izmed ustvarjalcev je Dario Fo, dobil pa je celo Nobelovo nagrado. Sicer se nismo imeli po kom zgledovati, v Italiji pa so delali slog Montyja Pythona še preden so slednji sploh vedeli zase. Bivša Jugoslavija, recimo Srbi, delno Hrvati in Bosanci, so bili bolj svobodni v satiri. Mi smo glede tega bolj "riti", ker nas je strah. Če se greš satiro, pomeni, da se greš bosti z določenimi stvarmi, ki ti jih je mama odsvetovala. A se greš v bistvu s tem "bockati", ker drezaš v osir, kjer najbolj boli in razkrivaš neke tabuje. Bodeš se z oblastjo, tako ali drugačno. In satira je smešna, v bistvu pa boli. Svobodna družba jo ima in jo dovoljuje, pri nas pa bo treba pojesti še veliko polente.

Enkratna spletna predstava Radio Poper - Vrnitev izbrisanih prinaša tudi dolgo pričakovano srečanje dveh moralnih avtoritet ter spoved Borisa Kobala. Liki, ki so pred mnogimi leti osvajali televizijske gledalce, bodo tokrat, malo za šalo – malo za hec, zaživeli v živem spletnem prenosu 15. aprila ob 20.30, saj bosta Kobal in Devetak preko novic, songov in skečev obravnavala aktualne, politične in kulturne teme.

Menda imajo slovenski politiki slab smisel za humor, četudi je Marjan Šarec iz dobrega imitatorja postal povprečen politik, hkrati pa velja tudi, da nisi ravno popularen politik, če te kdo ne imitira?

Tega si nočejo priznati, a v bistvu si tega želijo. To je nevarno področje, ker je lahko nehote res reklama. Pri Italijanih je to dober primer, ker so imeli fenomenalne imitatorje velikih "političnih krav", recimo Andreottija, ki je imel petdeset let vse niti v roki, z mafijskimi zadevami vred, a kaj se zgodi v tistem trenutku, ko se on zabava v prvi vrsti in ploska, ti pa ga na odru valjaš po gnoju, a se smeji sam sebi? Nekaj je narobe. Nekdo bi moral oditi, morale bi biti posledice, pa jih ni bilo.

Če ste Primorci praviloma levičarsko usmerjeni, je potem vaša politična satira precej predvidljiva, ali je pač treba kritizirati oblast, ne glede na to, katere barve ali usmerjenosti je?

Vsako oblast je treba je**ti v glavo, ne glede ali je leva ali desna. Zato je ustvarjena satira. Kar so vedeli že stari Grki, zato so imeli Aristofana. Ki je to počenjal in v tistih demokratičnih, četudi suženjskih stoletjih, so dovoljevali odstop od tega. In kritiko. In to, kar je on govoril, se je poslušalo. Ni nujno, da se je tako delalo. A kritika je padla v javnost, bili so pojem in začetniki zahodne demokracije. Satira je nekaj, kar boli. Satira ni imitacija. Problem je, kaj govoriš. Zase nikoli nisem rekel, da sem imitator, nisem imitiral Zlobca, bolj napol, ukrasti moraš dušo in mentaliteto, skozi katero skušaš povedati nekaj, kar mu ne bi nikoli prisodil. Čista imitacija ni tako zelo interesantna.

Vaš kolega Tone Partljič je pred leti ob vaši aferi zapisal, da je vaše delo komediografa in režiserja izjemno, da pa obsoja in obžaluje, da pa ne bo blatil, saj niste nikogar ubili. A številni so vas pribijali na križ in pošiljali v zapor in še kam. Se je vse skupaj v vaši glavi zdaj uredilo, ste pomirjeni sami s seboj?

Ubil sem samo sam sebe (smeh). Pomirjen sem v smislu, da vem za neumnost, za katero sem se opravičil. Polemik okoli tega nisem ne bral, ne gledal, ne poslušal. Poskušal sem se od tega popolnoma ograditi. Ker sem vedel, da bo čas svoje naredil in čas je meni prinesel med navednicami določeno modrost, in sicer, da sem pristopil k svojemu življenju z veliko selekcijo, kaj je bistveno in kaj ni bistveno. In gledališče absolutno ni več bistveno.