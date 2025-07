Boris Vidović po Kmetiji išče ljubezen v resničnostni oddaji Otok ljubezni

Boris Vidović je eden od tekmovalcev, ki so se naknadno pojavili v resničnostni oddaji Otok ljubezni , ki je znana po tem, da udeleženci iščejo ljubezen, najbolj kompatibilen par pa na koncu zmaga in osvoji denarno nagrado. Čeprav 28-letnik ni novinec v resničnostnih šovih, je po vstopu v Otok ljubezni deležen številnih kritik, saj je pred letom dni za naš portal dejal, da ne verjame v iskanje ljubezni pred kamerami.

Takrat je naši novinarki povedal, da se je v oddajo prijavil zaradi nove izkušnje, na vprašanje, kako gleda na ljubezen pred kamerami, pa je odgovoril: "Ne verjamem v to, a nikoli ne reci nikoli." Dodal je tudi, da golote pred kamerami ne odobrava. Opisal se je kot komunikativnega, pozitivno naravnanega in iskrenega. Pred vstopom v Kmetijo ni imel izkušenj s kmečkimi opravili.

Kmalu zatem, ko se je Vidović znova pojavil na zaslonih, so se oglasili številni komentatorji, ki so spremljali njegov nastop v Kmetiji. "V bistvu sem ga gledala in je bil zelo nevšečen, v intervjuju pred začetkom oddaje pa je dejal, da ne odobrava golote pred kamerami in ne verjame v ljubezen v resničnostnih oddajah. Ko je bil v Dubaju, si je dal narediti veliko novih tetovaž," je zapisala ena od komentatork, nekdo drug pa je zapisal: "Sram me je v imenu svoje države in se opravičujem! Pred časom sem slišal, da se je hvalil, da gre v Otok ljubezni, pa nisem verjel!"