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Domača scena

Boris Vidović po operaciji nosu uživa na oddihu

Barcelona, 01. 07. 2026 13.21 pred 40 minutami 1 min branja 7

Avtor:
E.K.
Boris Vidović

Zvezdnik resničnostnih šovov Boris Vidović je navdušil sledilce s fotografijami iz sončne Barcelone. Potovanje je zanj popoln odklop po nedavni operaciji nosu, za katero se je odločil zaradi zdravstvenih in lepotnih razlogov.

Boris Vidović, ki ga gledalci poznajo iz priljubljene Kmetije in britanske različice šova Otok ljubezni, se je odpravil na oddih v Barcelono, ki pa ga je s svojo lepoto popolnoma očarala. 29-letnik je na družbenem omrežju delil galerijo fotografij iz španskega mesta in jim pripisal: "Mislim, da sem se zaljubil v ta kraj ... Kmalu se vrnem."

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Tekmovalec resničnostnih šovov je pred dnevi s svojimi sledilci delil iskren zapis, v katerem je priznal, da se je odločil za lepotni poseg. "Končno sem se odločil, da popravim nekaj, kar me je že nekaj časa motilo," je pripisal galeriji fotografij, na katerih okreva po estetski operaciji nosu. Za slednjo pa se menda ni odločil le zaradi videza, ampak tudi zaradi olajšanja življenja. "Ne le estetsko, ampak tudi zato, ker sem želel bolje dihati," je zatrdil.

Preberi še Boris iskreno o lepotnem posegu: Dobro se počutim glede te odločitve

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni zdaj prihaja tudi v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria.

Boris Vidović Otok ljubezni poletje resničnostna oddaja

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Zadovoljna.si Tako je po operaciji nosu videti Boris Vidović
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KOMENTARJI7

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Oliguma
01. 07. 2026 14.01
Ketnca na nogci, rokici ves porisan urca na roki za en zvečilni iz 80 let pa še novega noska..kaj še hočeš..novodobni "moški"
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+1
1 0
Anion6anion
01. 07. 2026 13.50
Operacija nosu na stroške ZZZS, za otroke pa nimamo .
Odgovori
+1
1 0
Givmi5
01. 07. 2026 13.40
Zvezda šovov, pa dajte ga no (s)rat! V kolkih šovih je torej zmagal, da je postal zvezda? Saj zaradi mene je on lahko super zvezda,ampak iz strani uredništva se mi zdi pripenjanje teh titul popolnoma otročje. Ne vem no, a v uredništvu nimate klime?
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+4
4 0
Lepdan123
01. 07. 2026 13.30
Zdaj so že moški (če se temu lahko tako reče) plastični. Katastrofa.
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+4
4 0
MEDKO
01. 07. 2026 13.34
že dolgo
Odgovori
+2
2 0
Givmi5
01. 07. 2026 13.41
Ne leto vojske, te generacije, mamini sinčkov bi rabili 10letni vojni rok.
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+3
3 0
CorbaMorba
01. 07. 2026 14.00
Mate rajši moške tipa Arnold? Brez skrbi, niso nikamr šli.
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0 0
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