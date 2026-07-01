Boris Vidović po operaciji nosu uživa na oddihu

Boris Vidović, ki ga gledalci poznajo iz priljubljene Kmetije in britanske različice šova Otok ljubezni, se je odpravil na oddih v Barcelono, ki pa ga je s svojo lepoto popolnoma očarala. 29-letnik je na družbenem omrežju delil galerijo fotografij iz španskega mesta in jim pripisal: "Mislim, da sem se zaljubil v ta kraj ... Kmalu se vrnem."
Tekmovalec resničnostnih šovov je pred dnevi s svojimi sledilci delil iskren zapis, v katerem je priznal, da se je odločil za lepotni poseg. "Končno sem se odločil, da popravim nekaj, kar me je že nekaj časa motilo," je pripisal galeriji fotografij, na katerih okreva po estetski operaciji nosu. Za slednjo pa se menda ni odločil le zaradi videza, ampak tudi zaradi olajšanja življenja. "Ne le estetsko, ampak tudi zato, ker sem želel bolje dihati," je zatrdil.
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