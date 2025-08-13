Boris Vidović po Otoku ljubezni: Ne bi se branil lepe Hrvatice

Kaj se je dogajalo na Otoku ljubezni? Boris Vidović je v hrvaškem podkastu spregovoril o sodelovanju v priljubljenem resničnostnem šovu. Razkril je, da z Emmo Munro iz oddaje nista par, ampak le prijatelja. Ob tem pa je tudi priznal, da se ne bi branil lepe Hrvatice, saj obožuje hrvaško obalo, še posebej Istro.

Boris Vidović je gostoval v hrvaškem podkastu Spill the tea, kjer je razkril številne podrobnosti svoje najnovejše izkušnje – sodelovanja v britanskem Otoku ljubezni, ki ga lahko spremljate na Voyu. 28-letnik, ki je sodeloval v 12. in hkrati najbolj priljubljeni sezoni svetovno znanega resničnostnega šova, se je v oddajo podal z misijo, želel je osvojiti postavno Shakiro Khan.

Bodoči svak Benjamina Šeška je na koncu pristal z Emmo Munro. "Emma je zelo prijazno dekle, zanimivo, ves čas sva se smejala. Z Emmo nisva v zvezi, sva samo prijatelja. Živi v Norwichu v Angliji, to je daleč stran in to nima smisla," je v podkastu povedal Boris.

Vidović, ki je s svojim šarmantnim videzom in samozavestjo številne navdušil že v Kmetiji, je trenutno še vedno samski in pravi, da se ne bi branil lepe Hrvatice, saj sam rad dopustuje na Hrvaškem, še posebej v Istri.