Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti
Boris Vidović po Otoku ljubezni: Ne bi se branil lepe Hrvatice

Zagreb, 13. 08. 2025 20.27 | Posodobljeno pred 1 uro

E.K.
15

Kaj se je dogajalo na Otoku ljubezni? Boris Vidović je v hrvaškem podkastu spregovoril o sodelovanju v priljubljenem resničnostnem šovu. Razkril je, da z Emmo Munro iz oddaje nista par, ampak le prijatelja. Ob tem pa je tudi priznal, da se ne bi branil lepe Hrvatice, saj obožuje hrvaško obalo, še posebej Istro.

Borisa v Otoku ljubezni lahko spremljate na VOYU.

Boris Vidović je gostoval v hrvaškem podkastu Spill the tea, kjer je razkril številne podrobnosti svoje najnovejše izkušnje – sodelovanja v britanskem Otoku ljubezni, ki ga lahko spremljate na Voyu. 28-letnik, ki je sodeloval v 12. in hkrati najbolj priljubljeni sezoni svetovno znanega resničnostnega šova, se je v oddajo podal z misijo, želel je osvojiti postavno Shakiro Khan

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bodoči svak Benjamina Šeška je na koncu pristal z Emmo Munro. "Emma je zelo prijazno dekle, zanimivo, ves čas sva se smejala. Z Emmo nisva v zvezi, sva samo prijatelja. Živi v Norwichu v Angliji, to je daleč stran in to nima smisla," je v podkastu povedal Boris.

Preberi še Britanci navdušeni nad Šeškovo partnerico: 'Spoznajte osupljivo Anito'

Vidović, ki je s svojim šarmantnim videzom in samozavestjo številne navdušil že v Kmetiji, je trenutno še vedno samski in pravi, da se ne bi branil lepe Hrvatice, saj sam rad dopustuje na Hrvaškem, še posebej v Istri.

Preberi še Boris Vidović izpadel iz šova Otok ljubezni

Spregovoril je tudi o zakulisju življenja v vili. "Hladilnik je tam vedno poln, povsod so sladkarije. Na to nisem ravno ponosen, pri sladkarijah sem delal napake," je dejal. Dodal je tudi, da tekmovalci niso vedeli, koliko je ura, in da so imeli strogo načrtovan urnik snemanja. Med nastopom v podkastu je tudi žongliral z nogometno žogo, pel in plesal.

Boris Vidović Otok Ljubezni Razmerje Podkast
Nataša Pirc Musar poleg motociklizma in bovlinga uživa tudi v potapljanju

Anion6anion
13. 08. 2025 21.31
Njegova izjava, v Dubaju sem skrbel da so bile stranke zadovoljne. Karkoli ze to pač pomeni
ODGOVORI
0 0
Podlupo
13. 08. 2025 21.28
+1
Bodite ponosni, da je sploh en Slovenec prišel v tak svetovno znani šov. Kakorkoli je bilo, dobro se je odrezal....in ima odskočno desko za naprej
ODGOVORI
1 0
Dooomer
13. 08. 2025 21.18
Wcji so spucani?
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
13. 08. 2025 21.16
+1
Ko se brezdelnež hvali z delom 🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Kr0ujem
13. 08. 2025 21.12
+1
In s kero od tistih bi bil poj sploh smisel?nobena ni bliz.
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
13. 08. 2025 21.26
Ta bi še Karleušo na svetlem n.... 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
Monster_cat
13. 08. 2025 21.08
+1
Ob tem pa je tudi priznal, da se ne bi branil lepe Hrvatice, saj obožuje hrvaško obalo, še posebej Istro.....zelo brihten odgovor 🤣🤣🤣.....jaooo
ODGOVORI
1 0
Sventevith
13. 08. 2025 20.54
In kje je ta Hrvatica? Vsaj eno fotko bi pričakoval ;)
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
13. 08. 2025 20.51
+1
Še posebej Istro, ja ker dlje niti ni prišel 😂
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
13. 08. 2025 20.39
+3
Raje se pa druži s fanti
ODGOVORI
3 0
Odrešenik666
13. 08. 2025 20.47
-1
Tvoj tip?
ODGOVORI
0 1
Anion6anion
13. 08. 2025 21.00
+2
Ne ni moj tip. Preveč pozenscen. Jaz rabim tapravga dedca.
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
13. 08. 2025 20.38
+3
Prazna glava .
ODGOVORI
3 0
