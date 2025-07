Boris Vidović v šovu ljubezni, sestra Anita pa: Za zdaj me še nič ni travmatiziralo

Anita Vidović , sestra Borisa Vidovića , je za 24ur.com spregovorila o bratovem sodelovanju v Otoku ljubezni , o njegovem nastopu v Kmetiji in njunem odnosu. Povedala je, da je nanj izjemno ponosna in da ga je pred odločitvijo, ali bo sodeloval v šovu, podpirala, naj se za to odloči.

"Šov sem zelo rada spremljala že pretekla leta, in ko mi je rekel, da so ga kontaktirali, nisem mogla verjeti, zato sem tudi zdaj še vedno v šoku, ko ga gledam v šovu, ki sem ga sama prej spremljala. Bila sem zelo ponosna, da se je odločil za nekaj tako velikega in da je pripravljen na nove izkušnje. Sicer sem bila malo skeptična, kako bom gledala določene scenarije, ampak do sedaj me še nič ni travmatiziralo," je v smehu povedala 26-letna Anita, ki je velika oboževalka Otoka ljubezni in se zaveda, da lahko hitro pride tudi do kakšnih malo bolj intimnih trenutkov.

Boris je za naš medij pred vstopom v Kmetijo povedal, da ne verjame v ljubezen pred kamerami, zato smo Anito prosili za komentar, glede na to, da se je zdaj odločil za šov, ki temelji na iskanju ljubezni na očeh vsem. "Mislim, da tega nikoli ni podpiral na vulgaren način, da ima vse svoje meje. Rekel je, če res spozna kakšno punco, ki mu bo všeč, da je seveda odprt do ljubezni pred kamerami. Mislim pa, da mu seveda ni vseeno za kamere."

Boris je ob vstopu v šov povzročil pravi plaz komentarjev na družbenem omrežju TikTok, kjer so dekleta delila mnenja o njem. Požel je veliko zanimanja in dobil veliko novih oboževalk. Gledalke so navdušene nad njegovim videzom, karakterjem in celo naglasom, ki zveni malce slovansko. In kaj na to pravi mlajša sestrica? "Jaa noroo! Ampak v bistvu sem vedno vedela, da imam zelo lepega brata in zato sem ga tudi podpirala, naj gre v ta šov. On sam ni preveč verjel vase, da je 'dovolj' dober, ampak sem mu milijonkrat povedala, naj se že enkrat zaveda svoje lepote."

Anita meni, da bo Boris v šov prinesel nov val svežine in drugačnost, dodaja pa: "Mislila sem, da bo bolj v središču pozornosti, do sedaj se je pokazal za bolj umirjenega in nekoga, ki se ne vpleta v dramo." Dodaja, da ga zaenkrat še niso veliko prikazali, a da verjame, da se bo znašel, kot se vedno znajde v življenju.

Boris se je namreč pred Kmetijo odločil, da odpotuje v Kolumbijo, od koder ga je k sodelovanju povabila modeling agencija. In, kot pravi Anita, starši nad to odločitvijo niso bili navdušeni, saj se zavedajo, kako nevarna je Kolumbija. A konec dober, vse dobro, Boris je odšel v Kolumbijo, sodeloval z modeling agencijo, se vrnil v Slovenijo, se odločil za sodelovanje v Kmetiji in nato za nekaj mesecev odpotoval v Dubaj. "Najina starša sta zelo zaščitniška, glede Kolumbije jima ni bilo všeč, da je bil tam, ker gre za nevarne kraje, ampak ko je bil v Dubaju ali ko se je odločil za Love Island, sta ga v tem podpirala," je povedala Anita.