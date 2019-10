Borštnikov prstan letos v roke Marinki Štern

Letošnja dobitnica Borštnikovega prstana za življenjsko delo je igralka Marinka Štern, so danes sporočili organizatorji 54. Festivala Borštnikovo srečanje. Osrednjo nagrado za svojo igralsko ustvarjalnost v slovenskem prostoru bo prejela ob zaključku festivala, ki ga bodo gostili v Mariboru od 14. do 27. oktobra.

Gledališka in filmska igralka Marinka Štern, rojena 19. maja 1947 na Jezerskem, je leta 1975 diplomirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) v Ljubljani in se zaposlila v Slovenskem mladinskem gledališču in mu ostala zvesta vse do upokojitve. Občasno je ustvarjala tudi v drugih slovenskih institucionalnih in neinstitucionalnih gledališčih, nastopila pa je v različnih televizijskih in radijskih produkcijah.

Marinka Štern je letošnja dobitnica Borštnikovega prstana. FOTO: POP TV

Borštnikov prstan si šteje za največje priznanje za svoje dosedanje delo."Vesela, srečna sem, drugega trenutno ne znam povedati,"je dejala v prvi izjavi za medije ob današnji razglasitvi njenega imena. "Je suverena igralka, ki je vedno pripravljena iz neznanega narediti znano, povezati nepovezljivo, predvsem pa z natančno igralsko prezenco začarati in včasih kar uročiti gledalke in gledalce," so zapisali člani strokovne žirije v svoji utemeljitvi. Potrjujejo, da jo odlikujejo igralska predanost, vrhunskost in unikatnost. "Gledališču pripada do popolnosti. Kdor jo pozna, ve, da ne bo zamudila nobene gledališke vaje, da svoje delo postavlja pred vse. Kadar ima pred seboj vlogo, se je loti odločno in študiozno, poišče vzporednice v resničnem življenju. Za enigmatičen monolog z minimalnimi avtorjevimi napotki, kot ga je mojstrsko ustvarila v Achternbuschevi Susn, študira paciente v psihiatrični kliniki ali zapornice v zaporu in zmodelira svojo vlogo kot kiparka svojo skulpturo, do zadnjih podrobnosti," je še izpostavila komisija.

Marinka Štern je nastopila tudi v Reki ljubezni in Usodnem vinu. FOTO: Ksaver Šinkar