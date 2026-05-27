Borštnikov prstan dobi igralec Aleš Valič

Maribor, 27. 05. 2026 11.29 pred 45 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.M. STA
Aleš Valič

Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so sporočili organizatorji 61. Festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade.

Aleš Valič je zaigral v številnih naših serijah, ki jih najdete na VOYO.

"Igralsko poetiko Aleša Valiča zaznamuje izjemna kombinacija intelektualne analize, psihofizične intenzivnosti in etične neizprosnosti. Njegove vloge niso nikoli zgolj reprezentacija dramskega lika, temveč poglobljeni eksistencialni uvidi v človekovo ranljivost, nasilje, hrepenenje in notranje protislovje. Pri gradnji likov se dosledno izogiba zunanjim efektom in klišejem; njegova igra je asketsko natančna, obenem pa eruptivna, kadar to zahteva notranja logika lika," izhaja iz utemeljitve nagrade.

FOTO: POP TV

Aleš Valič je po študiju dramske igre in umetniške besede na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, ki ga je zaključil leta 1977, ter diplomi iz umetniške besede leta 1979 začel poklicno pot v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, nato pa postal eden ključnih igralcev ljubljanske Drame, kjer je deloval do leta 2004.

Borštnikovo srečanje se bo začelo 8. junija z odprtjem razstave fotografij Boštjana Laha iz zaodrja lanskega, jubilejnega 60. festivala. Slavnostno odprtje festivala bo 12. junija z uspešnico evropskih gledaliških odrov Sonoma koreografa Marcosa Moraua.

Osrednji steber festivala ostaja tekmovalni program z 12 uprizoritvami slovenskih gledališč s premiero v preteklem koledarskem letu, ki jih je izbrala Kaja Novosel. "Festival Borštnikovo srečanje tudi v svoji 61. izvedbi ostaja prostor srečevanja različnih estetik, produkcijskih modelov in generacij ustvarjalk in ustvarjalcev ter pomembna platforma za refleksijo stanja slovenskega gledališča v širšem evropskem kontekstu. Festival ne želi ponujati enoznačnega pogleda na slovensko gledališko ustvarjalnost, temveč spodbujati razvoj, odpirati vprašanja in omogočati poglobljen dialog med uprizoritvami, strokovno javnostjo in občinstvom," pravi umetniški direktor festivala Aleš Novak.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

lokson
27. 05. 2026 12.14
Ko to dobi človek kot je Aleš, nima nihče nič proti. Ko pa nekulturna dobesedno tala podobna priznanja njenim gorečim podpornikom, se mi pa dlake postavijo pokonci. Čestitke, G. Valič.
wsharky
27. 05. 2026 11.47
prej ali slej ga skoraj vsak dobi, tako, da to ni nek presežek
