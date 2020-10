Borštnikov prstan letos igralcu Petru Boštjančiču

"Pot od mladega igralca, ki verjame, da še obstaja možnost spreminjanja sveta, do zrelega igralca, ki v to možnost ne verjame več, kljub temu pa ohrani vero v življenje, gledališče in predvsem vase in v lastno samoto, je prehodil v velikem in paradoksnem loku: svetu se vendarle ni odpovedal, še dodaten dokaz za to sta njegova brezkompromisna družbena kritičnost in angažiranost. Nekdanji jezni mladenič se potemtakem ni izgubil in tudi Boštjančičeva zrela umetniška figura ohranja sledi njegovega nekdanjega uporništva, le da je razlog za uporništvo zdaj oprijemljivejši, upor sam pa je dobil nov, veliko usodnejši smisel," še piše v utemeljitvi nagrade.

Peter Boštjančič je doživel igralski debi na odru Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor leta 1976, nato je bil 17 let zaposlen v Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) Celje, leta 1997 pa se je redno zaposlil v Drami SNG Maribor, kjer je delal do upokojitve.

"Čeprav je Boštjančič že kot mlad igralec učinkovito združeval telesno in govorno plat vloge in je v tem pogledu zagotovo predhodnik današnjih fizičnih igralcev, je zanj vir gledališča drama, torej tekst, dialog, odnosi med dramskimi liki. A nikdar drama kot suhoparna literatura, temveč kot živi zapis življenja, kot pogoj za živost gledališča, lika, igre, na katero se odziva tudi gledalec. Zato Boštjančič na odru vedno ustvari tudi fizično prepoznaven lik, z nezgrešljivo, zanj specifično držo, ki na sebi nosi enako intenzivno dramsko napetost kot besedilo samo," je v utemeljitvi nagrade zapisal Blaž Lukan .

Boštjančič sam zase pravi, da se nima za umetnika, ampak za delavca."Teater je delo, garanje. Umetnik pa je kategorija, ki je mnogokrat precenjena," je dejal tudi ob njegovi današnji razglasitvi za dobitnika Borštnikovega prstana. Nagrade je zelo vesel."Hvala vsem, da ste me trpeli 45 let," je dejal v prvi izjavi za medije. "Teater daje publiki, publika pa daje nam. To je ta čudež, ki je največji, ker se dogaja tisti trenutek, ko je igralec na odru in se stopi z gledalcem. Če se to zgodi, je poslanstvo teatra izpolnjeno," je dodal.

Prstan mu bodo izročili na zaključni slovesnosti Festivala Borštnikovo srečanje, ki ga bo Maribor gostil od 12. do 25. oktobra. Takrat bodo podelili tudi druge festivalske nagrade, za katere se letos v tekmovalnem programu potegujejo ustvarjalci desetih uprizoritev po izboru selektorja Roka Bozovičarja. Na festivalu bo na ogled devet od teh predstav, ker se ene ne igra več.

Po besedah umetniškega direktorja festivala Aleša Novaka bo bogat tudi spremljevalni program, v katerem so uprizoritve tako slovenskih kot tujih producentov. "Vanj so uvrščene predstave, ki zaokrožujejo to, kar razumem kot verodostojno in reprezentativno sliko pretekle gledališke sezone. V povezavi s tekmovalnim programom ponuja občinstvu strnjeno sliko stanja slovenskega gledališča, ustvarjalne kondicije in nenazadnje tudi razvojnih trendov in perspektive za prihodnje," je povedal.

Festivalski program se bo začel v ponedeljek s sklopom Mlado gledališče, ki je namenjen mlajšemu občinstvu in pedagoški dejavnosti. Nadaljeval se bo v sklop Študentsko gledališče, ki so ga prav tako uvedli pred dvema letoma, le da Festival Borštnikovo srečanje letos prvič nastopa tudi v vlogi koproducenta študentske predstave. Direktor SNG Maribor Danilo Roškerupa, da se epidemiološke razmere ne bodo poslabševale, da bodo lahko izvedli festival, kot je načrtovan."To je vendar praznik slovenskega gledališča," je dejal.

Novak je poudaril, da bodo vsi dogodki potekali v skladu s predpisanimi varnostnimi ukrepi, zato bo lahko v občinstvu manjše število ljudi. Kljub temu se mu zdi vredno vztrajati pri izvedbi festivala v živo in tako opozoriti na pomen gledališča in kulture tudi v trenutnih razmerah. "Že v tem trenutku so gledališke dvorane najvarnejši javni prostori, ker so nadzorovane in dosledno upoštevajo vse ukrepe, ki jih priporočata stroka in NIJZ. Doslej nismo seznanjeni s tem, da bi bil dokumentiran kak primer prenosa okužbe z novim koronavirusom v slovenskih gledališčih," je opomnil.