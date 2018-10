Borštnikov prstan za igralca Janeza Škofa

Vrhunski igralec, ob tem pa tudi harmonikar in pevec Janez Škof, od leta 2003 član igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana, je "karizmatičen igralec, ki s svojo neusahljivo energijo, z močno odrsko prezenco, s pretanjenim občutkom za ritem in seveda z nezmotljivim komičnim čutom zna hkrati začarati gledalce in za seboj potegniti tudi soigralce". "Zdi se, kakor da s svojo pojavnostjo ustvarja pogoje, ki omogočajo usklajeno, pogosto tudi razigrano ansambelsko igro," med drugim piše v utemeljitvi nagrade.

"Ko na odru gledamo Janeza Škofa, se zdi, kakor da igra z neverjetno lahkostjo, hkrati pa z energijo in prezenco napolnjuje ves prostor. Enkrat nas navdušuje z minimalizmom v izrazu, drugič z ludizmom, pa s presenetljivo komiko in drobnimi, preprostimi, a izvirnimi in neskončno duhovitimi domislicami. Njegova igra je skrajno domišljena in analitična, pa vendar se zdi, kot da prihaja iz notranjega impulza, izčiščenega instinkta. Res je, Janez Škof ima 'igro v krvi'. Zato ni presenetljivo, da je v svoji karieri zasnoval številne like, ki danes veljajo za antologijske in se jih po 20, 30 ali več letih še vedno živo spominjamo. Ob tem ohranja in nadgrajuje svežino svojega igralskega izraza – kot igralec je še zmeraj radoveden, iskateljski in igriv,"je navedeno v utemeljitvi, ki jo je pripravila Tea Rogelj.

Dobitnika Borštnikovega prstana, ki ga vsako leto izmenično podeljujejo igralcu ali igralki za življenjsko delo, je izbrala posebna žirija, ki jo sestavljajo lanska dobitnica Saša Pavček, novi umetniški direktor festivala Aleš Novak, dramaturg Blaž Lukan, gledališka kritičarka Mojca Jan Zoranin teatrologinja Barbara Orel.

Nagrajenec Škof je bil v prvih izjavah za medije presenečen in je težko zbral besede. "Ne vem, kako so se drugi počutili, ko so izvedeli kaj takega. Najprej mi je postalo pred samim sabo in svojimi kolegi nerodno. Seveda pa sem zelo počaščen," je povedal Škof.

Čeprav se bodo določeni dogodki odvili že prej, bo slavnostno odprtje festivala 19. oktobra, ko se v galeriji Vetrinjskega dvora odpira razstava v spomin igralcu Jerneju Šugmanu, nato pa v dvorani Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor sledi otvoritvena predstava Pohujšanje v dolini šentflorjanski v režiji Eduarda Milerja in koprodukciji SNG Drama Ljubljana, Mestnega gledališča ljubljanskega ter Cankarjevega doma.

Festival Borštnikovo srečanje bo prenovljen in z razširjenimi vsebinami v 14 dneh ponudil nekaj manj kot 70 dogodkov. Jedro festivala ostaja izbor gledaliških predstav slovenskih producentov, ki se potegujejo za festivalske nagrade. Letošnji izbor, ki šteje deset naslovov, je opravila Zala Dobovšek. Poleg tega bo na ogled še 11 predstav v spremljevalnem programu, ki ga je izbral umetniški direktor festivala Aleš Novak.