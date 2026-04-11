Borut Pahor delil fotografijo z Melani Mekicar: Sodelovala bova v Talentih

Borut Pahor in Melani Mekicar se že pripravljata na druženja, ki jih bosta preživela pred in za kamerami snemanja nove, že 11. sezone šova Slovenija ima talent . Nekdanji premier in predsednik države je na družbenem omrežju objavil njuno skupno fotografijo, na kateri se sprehajata po eni izmed ulic prestolnice, ob njej pa pripisal, da se počasi sestavlja sanjska ekipa.

"Wow, z Melani Mekicar bova sodelovala v Talentih. Odlično. Mislim, da bo na odru sijajna spodbuda za nastopajoče. Počasi se sestavlja DREAM TEAM," je zapisal Pahor, ki bo del nove žirije šova. Kdo bodo skupaj z njim odločali o novih talentih, pa bo znano že kmalu. V novi vlogi bo tudi Melani, ki bo stopila v velike čevlje, saj bo zamenjala Petra Polesa, ki ostaja voditelj kviza Na lovu. V voditeljskem paru ostaja Sašo Stare.

Prijave za novo sezono šova Slovenija ima talent so že odprte!