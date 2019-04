Borut Pahor držal obljubo: Ilkin avto je opran

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je februarja s smukaško zmago na svetovnem prvenstvu v Areju razveselila ljubitelje tega športa, tako v Sloveniji kot po svetu. Na poseben način pa ji je čestital tudi slovenski predsednik Borut Pahor , ko ji je v zameno za zmago obljubil pranje avtomobila. In to je zdaj tudi storil.

"Po nepotrebnem sem v trenutku neke vznesenosti in neprištevnosti Ilki Štuhec obljubil, da ji operem avto, če še drugič zmaga v smuku na svetovnem prvenstvu. Verjetno je zmagala, ker je imela umazan avto. Zato sem danes držal obljubo in ji ga očedil. Dal sem ji še šopek rož, dobil pa sem poljubček," je zapisal na Instagramu in zraven pripel dokaz – fotografije, ko je pral njen avtomobil.